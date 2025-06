福岡市美術館で開催される特別展「Hello Kitty 展 -わたしが変わるとキティも変わる-」に合わせて、『ホテルニューオータニ博多×Hello Kitty』のコラボメニューが登場します。

この記事の完全版を見る【動画・画像付き】

味にもビジュアルにもこだわったフードやスイーツの数々を、美術館内のレストランで楽しむことができます。

さらに注目は、激かわデザインのバケットハットや扇子とのセットも登場すること!

ハローキティファンにはたまらない限定アイテムも、ぜひゲットしてみて。

ハローキティ リボンソフト 扇子1本付き ¥1,000 © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660648

●コラボメニュー概要

2階「レストラン プルヌス」

・ホテルシェフ特製ハローキティ 口福のビーフカレー ミニサラダ付き(バケットハット付き)※1日50食限定 ¥3,900

・ホテルシェフ特製ポムポムプリン おやすみデミシチュー ミニサラダ付き(バケットハット付き)※1日30食限定 ¥3,500

・[平日限定]ハローキティ サマースイーツパーティ (バケットハット付き)※1日20食限定、提供時間 14:00〜17:00 ¥7,000

・ハローキティ 大好き!アップルパイ 特製バニラアイス添え(扇子1本付き)※1日14食限定 ¥1,800

1階「カフェ アクアム」

・ハローキティ リボン・ルージュ 扇子1本付き ¥1,300

・ハローキティ リボンソフト 扇子1本付き ¥1,000

・ハローキティ リボンフロート(コーラ/メロン/コーヒー)扇子1本付き ¥1,500

・ハローキティ とろけるプリン(ラズベリー風味)扇子1本付き、ポムポムプリン とろけるプリン(マンゴー風味)扇子1本付き 各¥1,000

●『ホテルニューオータニ博多×Hello Kitty』開催概要

期間:2025年6月24日(火)〜8月31日(日)

定休日:毎週月曜日 ※ただし7月21日(月・祝)は開館・7月22日(火)は休館、8月11日(月・祝)は開館・8月12日(火)は休館

場所:福岡市美術館

2階「レストラン プルヌス」平日11:00〜20:30(L.O. 19:30)、土日祝 9:30〜20:30(L.O. 19:30)※席の利用は90分制。カレー・シチューは一人1オーダー。

●1階「カフェ アクアム」9:00〜19:00 (L.O. 18:30)※7月〜10月の金・土曜日は9:00〜20:00までの営業 (L.O. 19:30)※来店順に空いている席への案内。席の予約は不可。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660648