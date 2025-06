【週刊FLASH 6月24日・7月1日合併号】 6月10日発売 価格:600円

「週刊FLASH 6月24日・7月1日合併号」

光文社は「週刊FLASH 6月24日・7月1日合併号」を6月10日に発売した。価格は600円。アイドルグループ・シャルロットの一ノ瀬瑠菜さんが「FLASH」の表紙巻頭ページに初登場。

18歳らしいあどけなさや無邪気さ、フレッシュさを感じつつも、随所に見せる大人っぽさや艶やかさも見逃せない。シンデレラガールの輝きを切り取った10ページとなっている。FLASHデジタル写真集「この世界のどこかで」が発売中。

一ノ瀬瑠菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

【FLASHデジタル写真集 一ノ瀬瑠菜 この世界のどこかで 】

一ノ瀬瑠菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

新潟大学出身で教員免許を持ち、170cmの長身とFカップのバストを誇るグラビアアイドル谷碧さんが袋とじ8ページで登場。昼下がりの邸宅や公園を舞台に、明るい笑顔や艶やかなランジェリーカットを披露している。

谷碧(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和

TikTokフォロワー22万人を超える美少女虹咲カリナさんが「FLASH」に初登場。6ページにわたり、3種類の水着に身を包んだ鮮烈なグラビアを披露してくれる。FLASHデジタル写真集「Brand New Days」が発売中。

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

【FLASHデジタル写真集 虹咲カリナ Brand New Days】

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木優(io)

九州・福岡を拠点に活動するアイドルグループ「LinQ」の髙木悠未さんがFLASHに登場。7月4日に発売する初めての写真集から厳選カットを7ページに渡って掲載している。14年間のキャリアの集大成となる卒業ツアーを控え、彼女のすべてを詰め込んだカットになっている。

髙木悠未(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

「ミスマガ2022」で読者特別賞を受賞。現在は自身のYouTubeチャンネルで撮影から編集までを行なっているという三野宮鈴さんがFLASHに登場。5ページにわたるグラビアでは、黒のワンピース水着をはじめ、「ミスマガ」時代より少し大人びた表情を見せてくれる。デジタル写真集「どうするの?」と「どうすればいいの?」が発売中。

三野宮鈴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【FLASHデジタル写真集 三野宮鈴 どうするの?】

三野宮鈴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【FLASHデジタル写真集 三野宮鈴 どうすればいいの?】

三野宮鈴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

2024年のえなこPresents「Muse撮影会」で人気を博した南あみさんとうたたね翠さんがペアグラビアで登場。初めてのグラビアに恥じらいながらも、圧倒的なプロポーションを披露している。FLASHデジタル写真集「twinkle twins」が発売中。

南あみ、うたたね翠(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

【FLASHデジタル写真集 twinkle twins】

南あみ、うたたね翠(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

マルチタレントとして活躍中の熊切あさ美さんがFLASHに登場。4月に披露した同誌では13年ぶりとなる撮り下ろしが反響を呼び、アンコール掲載となった。素肌を存分に見せつつ、大人の女性の色香も感じさせる。

熊切あさ美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

【FLASHデジタル写真集 EXCELLENT】

熊切あさ美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

6月8日に行われたボクシングWBC IBF世界バンタム級王座統一決定戦でラウンドガールを務め話題となった森脇梨々夏さん。5ページにわたるグラビアでは、サウナでくつろいだり、ハンバーガーをほおばったりとリラックスした表情を見せてくれる。

森脇梨々夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本 俊

【FLASHデジタル写真集 Be myself】

森脇梨々夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本 俊

10歳で子役デビュー、今年で芸歴13年にして「おはスタ」のおはガールを務めた経験ももつ渡辺優奈さんがFLASHに登場。自身初となるデジタル写真集からの厳選カットを紹介する。

渡辺優奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

【FLASHデジタル写真集 となりのヒロイン】

渡辺優奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

