安野希世乃が、7月9日に発売する4thミニアルバム『雨が、やむまで。』のジャケット画像と収録楽曲「やんなるわ」のMVを公開した。 ◆安野希世乃 動画 今回公開されたのは、それぞれ通常盤、初回生産限定盤、グッズ付きFC限定盤の3種類。本アルバムのキーポイントである「雨」が降る中、ふと迷い込んだ昭和レトロな喫茶店。それぞれの楽曲が織り成す風景を、みなさんもぜひ想像してほしい。 そして公開された「やんなるわ」のMVは、「楽曲を一言で表すと“怒り”。強い女性の気持ちを表現している楽曲となっています。昭和チックな雰囲気がありつつも、ロックでカッコイイものに仕上がっています。MV撮影に当たり、X JAPANさんや、中森明菜さんのライブ映像を沢山拝見して、かっこいいパフォーマンスをいっぱい吸収して撮影に臨みます」と安野は語っている。 MV冒頭では、食べかけのクリームソーダやパフェが時の経過を感じさせ、昭和レトロな喫茶店で一人佇む様子がエモーショナルに描かれます。アルバムのキーポイントである「雨」に濡れたシーンも複数回に渡りカットインし、歌詞の「恋してる籠の中の鳥だね」「恋心 塗り消したい 墨汁で」が、怒りにも似た、得も言われぬ感情の高ぶりを感じさせるという。繰り返される「やんなるわ」のサビと共に、ラストシーンでは遂に傘を手放す様子からは、何かを決したような力強い女性の強さが感じられる映像に仕上がったとのこと。 さらに、各法人にて絵柄やアイテムの異なる、各種法人特典の詳細も併せて公開した。 ■4thミニアルバム『雨が、やむまで。』2025年7月9日(水)発売https://avex.lnk.to/yasuno4thminialbumWE 商品 撻哀奪塞佞FC限定盤】CD+Blu-ray+グッズ:6,930円(税込)※安野希世乃オフィシャルファンクラブ「安野家。」の会員様のみご購入可能※FCサイトへログイン後、ご予約・ご購入下さい 〈CD収録曲〉 1.水際FOREVER 2.雨が止むまで 3.やんなるわ 4.月夜にマーメイド 5. Freddie 6.CUS -see you soon- 〈Blu−ray収録内容〉 ・「やんなるわ」Music Video ・「やんなるわ」Music Video - Making of Music Video - 商品◆攴蕾鸚源左堕衄廖CD+Blu-ray:4,840円(税込) 〈CD収録曲〉 1.水際FOREVER 2.雨が止むまで 3.やんなるわ 4.月夜にマーメイド 5. Freddie 6.CUS -see you soon- 〈Blu−ray収録内容〉 ・「やんなるわ」Music Video ・「やんなるわ」Music Video - Making of Music […]

The post 安野希世乃、堂島孝平プロデュースの4thミニアルバム『雨が、やむまで。』ジャケット&MV公開 first appeared on BARKS.