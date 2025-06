FACTが10月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて、10年ぶりに<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>を開催する。同イベントの出演バンドが一挙発表となった。 2024年12月の<REDLINE ALL THE FINAL>にて再始動を果たしたFACTの正真正銘ラストライブが<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>だ。同公演にはFACTをはじめ、YOUR DEMISEやClosure In Moscowなど海外バンドを含む全17組の出演が決定した。 出演バンドは、FACT、Closure In Moscow、Crossfaith、Crystal Lake、dustbox、ENDZWECK、ENTH、FOR A REASON、HEY-SMITH、HER NAME IN BLOOD、Loyal to the Grave、PALM、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、The BONEZ、waterweed、YOUR DEMISE、04 Limited Sazabysだ。 チケットの一般発売は6月14日より。 ■<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>10月5日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールopen10:30 / start12:00※リストバンド交換時間 9:30〜▼出演 ※FACT除くアルファベット順FACT / Closure In Moscow / Crossfaith / Crystal Lake / dustbox / ENDZWECK / ENTH / FOR A REASON […]

