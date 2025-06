鈴木実貴子ズが、同アルバムに収録されている「36℃」のミュージックビデオを公開した。 ◆鈴木実貴子ズ 動画 「36℃」のミュージックビデオは、東海ラッパーのPVを数多く手がけてきた映像作家・柴山将成が監督を務めた。 ◆ ◆ ◆ ◾️鈴木実貴子 コメントなんか「お前らしく」とか「唯一無二」とか、もう、うるさい。って思ってしまった!風邪引いたら仕事は休んでいいよ。絶対大丈夫、職場も社会も回るから。「特別」や「唯一」にこだわりすぎると自分を苦しめる。所詮うちらは36℃ぐらいのかたまりで、あーでもこーでもないとごちゃごちゃ彷徨いながら死んでく。「体温さがって死ぬ」っていうおなじ土俵のゴールが決定してるって、ある意味めちゃ希望やなあーて感じた。そんな人へ、抜け道の音楽と言葉を作りたかった。背負ったソレをはずして、あー自分て、かえのきく人間なんやなー。え、てことは無敵やん。て。 ◆ ◆ ◆ 「あばら」ツアーも残るところ、あと4公演。ツアーファイナルの東京公演はソールドアウトしているが、鈴木実貴子ズのライブを体感できる機会があるのでぜひチェックしてもらいたい。 ■<「あばら」ツアー> ・2025年3月31日(月)京都・Live House nano→延期:2025年7月3日(木)京都・Live House nano・2025年6月13日(金)愛知・名古屋HUCK FINN・2025年6月21日(土)北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION w/ LOSTAGE・2025年6月28日(土)東京・下北沢SHELTER ※SOLD OUT ▼チケット情報https://vintage-rock.com/artists_events/suzukimikikozu/ 関連リンク ◆鈴木実貴子ズ オフィシャルサイト◆鈴木実貴子ズ オフィシャルInstagram◆鈴木実貴子ズ オフィシャYouTubeチャンネル◆鈴木実貴子ズ オフィシャルTikTok

