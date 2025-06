Her Name In Bloodが、約4年ぶりに再結成し、10月5日に幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールにて行われる<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」>に出演することを発表した。 2021年をもって解散したHer Name In Bloodだが、約4年ぶりの復活を遂げる。なお、ドラムは〜2016年まで在籍のUMEBOが参加している。 ◾️<FACT presents「ROCK-O-RAMA-THE END」> 日時:2025年10月5日(日)場所:幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールopen 10:30 / start 12:00https://rock-o-rama-theend.com/ ■ベストアルバム『Bloodline』形態:CD/デジタル(ダウンロード&ストリーミング)https://lnk.to/HNIB_BLPu 01. We Refuse 02. LET IT DIE 03. Darkside 04. POWER 05. LAST DAY 06. GASOLINES 07. KATANA 08. Redemption 09. Decadence 10. REVOLVER 11. SAVIOR 12. BAKEMONO 13. Her Name In […]

