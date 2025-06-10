Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¡¢Åìµþ¡¦ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤ò¹Ò¹Ô¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤±¤óÀ©¤È°¦¹ñ¿´¸ÝÉñ¤¬ÌÜÅª¤«
2025Ç¯6·î7¡Á8Æü¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬ÆüËÜ¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¡¢ÆîÄ»Åç¤ÎÆîÀ¾Ìó300¥¥í¤Î³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¡¢´ÏºÜµ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¶õÊì¤¬Æ±³¤°è¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿½é¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï·Ù²ü´Æ»ë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥·¥¢¤ÎÉÔË¡Àêµò¤¬Â³¤¯ËÌÊýÎÎÅÚ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹
2025Ç¯6·î7Æü¸á¸å6»þº¢¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï2ÀÉ¡¢¹âÂ®ÀïÆ®»Ù±ç´Ï1ÀÉ¤Î·×4ÀÉ¤¬ÆîÄ»Åç²¤ÎEEZÆâ¤ò¹Ò¹Ô¡£8Æü¤Ë¤ÏÆîÄ»Åç¤ÈÎ²²«Åç¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀÉÕ¶á¤ÇÀïÆ®µ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï5·î²¼½Ü¤Ë²Æì¼þÊÕ¤ÎÅì¥·¥Ê³¤¤äÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÈ¯Ãå´Ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¸å¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤òÆî¿Ê¤·¡¢ÆîÄ»Åç²¤ËËÌ¾å¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÎËÇ«¡×¤Ïµì¥½Ï¢À½¶õÊì¤ò²þ½¤¤·¤¿Ãæ¹ñ½é¤Î¶õÊì¤Ç¡¢2012Ç¯9·î¤Ë½¢Ìò¡£¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¼°¹ÃÈÄ¤òÈ÷¤¨¡¢´ÏºÜµ¡¤Î±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤¬¡¢±óÍÎÅ¸³«Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï²Æì¸©¤ÎÀ¾É½Åç¤ÈÍ¿Æá¹ñÅç´Ö¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤òÄÌ²á¤·¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤ÏÀí³Õ½ôÅç²¤ÇÈ¯Ãå´Ï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬ÅªÁÀ¤¤¤È¤Ï
Ãæ¹ñÂ¦¤ÎºÇÂç¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢ÂèÆóÎóÅçÀþ°ÊÅì¤Ç¤ÎºîÀïÇ½ÎÏ¶¯²½¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢Âè°ìÎóÅçÀþ¡Ê¶å½£-²Æì-ÂæÏÑ-¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÂèÆóÎóÅçÀþ¡Ê¾®³Þ¸¶½ôÅç-¥°¥¢¥à-¥Ñ¥é¥ª¡Ë¤òÀïÎ¬ÅªËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£ÆîÄ»Åç¤ÏÂèÆóÎóÅçÀþ°ÊÅì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÊÆ·³¤ÎÅ¸³«¤ò¸£À©¤¹¤ëÀïÎ¬ÅªÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¿Ê½Ð¤Ï¡¢¶õÊì¤Î±óÍÎºîÀïÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÂèÆóÎóÅçÀþ°ÊÅì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢±óÊý¤Ç¤ÎºîÀï¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÊÆ·³¤Î¥°¥¢¥à¤ä¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶õÊìÂÇ·â·²¤Î±óÍÎÅ¸³«¤Ï¡¢ÊÆ·³¤Î¶õÊì´ÏÂâ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¹½ÃÛ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡ÖÀÜ¶áÁË»ß¡¦ÎÎ°èµñÈÝ¡ÊA2/AD¡Ë¡×ÀïÎ¬¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î³èÆ°¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£ÆîÄ»Åç²¤Ç¤ÎÈ¯Ãå´Ï·±Îý¤Ï¡¢¶õÊì¤ÎÄ¹µ÷Î¥¹Ò¹Ô¤È´ÏºÜµ¡±¿ÍÑ¤Î¼Â¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆîÄ»Åç²¤Ç¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤Ï¡¢ÊÆ·³¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ·³¤¬À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê³¤·³ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÃæ¡¢¶õÊì¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐ¹³»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£2020Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤¬ÂÐ´ÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç°ÜÆ°É¸Åª¤Ø¤ÎÌ¿Ãæ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿»öÎã¤«¤é¤â¡¢¶õÊì¥¥é¡¼Ê¼´ï¤Î³«È¯¤ÈÊ»¤»¡¢ÊÆ¶õÊìÀïÎÏ¤òÌµÎÏ²½¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ÆîÄ»Åç¼þÊÕ¤ÏÆüËÜ¤ÎºÇÅìÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÀïÎ¬ÅªÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î³¤°è¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢²¥ÎÄ»Åç¤ò¡Ö´ä¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤ÎEEZ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Î©¾ì¤ò¼è¤ë¡£ÆîÄ»Åç²¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¡¢²¥ÎÄ»Åç¼þÊÕ¤Ç¤Î¹Ò¹Ô¼«Í³¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤¢¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¶õÊì¤Î±óÍÎÅ¸³«¤¬¹ñ²È¤Î·³»öÎÏ¶¯²½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀëÅÁ¤µ¤ì¤ë¡£2024Ç¯10·î¤Ë¡ÖÎËÇ«¡×¤ÈÊÌ¤Î°ìÀÉ¤Î¶õÊì¤¬Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¶¦Æ±·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ºÝ¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ì¤òÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¡¢¼þÊÕ¹ñ¤Ø¤Î¸£À©¤È¤È¤â¤Ë¹ñÌ±¤Î°¦¹ñ¿´¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£ÆîÄ»Åç²¤Ç¤Î³èÆ°¤â¡¢³¤ÍÎ¶¯¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñÆâ¤Î»Ù»ý¤ò¸Ç¤á¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á
ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆîÄ»Åç²¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¶õÊì¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÎËÉ±ÒÂÖÀª¶¯²½¤òÇ÷¤ë»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤Ï¤°¤í¡×¤¬·Ù²ü´Æ»ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤ÈÂ¨±þÂÖÀª¤Î¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
ÆîÄ»Åç¤ÏÆüËÜ¤ÎEEZ¤ÎºÇÅìÃ¼¤Ë¶á¤¯¡¢ÎÎ³¤ËÉ±Ò¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â´Æ»ë¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÆüÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î³èÆ°¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ·³¤Î¶õÊìÅ¸³«¤äÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¤ÎÉÑÅÙÁý²Ã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤ÎÂÐÎ©¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ASEAN½ô¹ñ¤È¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¡£¹ñºÝË¡¤Ë´ð¤Å¤¯³¤ÍÎÃá½ø¤Î°Ý»ý¤¬°ìÁØ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤ÎÆîÄ»Åç²½é¿Ê½Ð¤Ï¡¢ÂèÆóÎóÅçÀþ°ÊÅì¤Ç¤ÎºîÀïÇ½ÎÏ¶¯²½¡¢ÊÆ·³¸£À©¡¢ÃÏ°è±Æ¶ÁÎÏ³ÈÂç¡¢¹ñÆâ¸þ¤±À¯¼£Åª¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎÊ£¹çÅª¤ÊÁÀ¤¤¤ò»ý¤Ä¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢ÊÆÆüÆ±ÌÁ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÇÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñºÝË¡¤Ë´ð¤Å¤¯³¤ÍÎÃá½ø¤Î°Ý»ý¤ò¼çÄ¥¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÀïÎ¬¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë³èÈ¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢ÀïÎ¬ÅªÎäÀÅ¤µ¤È·³»öÅªÈ÷¤¨¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢¡ÏÂÅÄÂç¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤À¤¤¤¸¤å¡Ë³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¸¦µæ¼Ô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò Strategic Intelligence ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¶¨²ñÍý»ö¡¢À¶ÏÂÂç³Ø¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·óÌ³¡£¸¦µæÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÏÀ¡¢¹ñºÝ¥Æ¥í¥ê¥º¥àÏÀ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¡£Âç³Ø¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼ÂÌ³²È¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¤ËÃÏÀ¯³Ø¡¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¡Ê¾ðÊóÄó¶¡¡¢½õ¸À¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£