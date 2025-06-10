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Why do London's Lime bikes beep - by Jim Waterson
https://www.londoncentric.media/p/why-lime-bikes-beep
Google battling ¡Æfox infestation¡Ç on roof of ¡ò1bn London office | London | The Guardian
https://www.theguardian.com/uk-news/2025/jun/09/google-foxes-roof-london-kings-cross-office
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BIG and Heatherwick's landscraper revealed nearing completion in London
https://www.dezeen.com/2025/06/02/heatherwick-big-landscraper-google-kings-cross/
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