ÉðÅÄµ×Èþ»Ò56ºÐ¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Ç¡ÈÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÉÁ´³«¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÉðÅÄµ×Èþ»Ò¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÅÄµ×Èþ»Ò56ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡¢ÂçÃÀ¤Ê¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê10Ëç¡Ë
¡¡¿åÃå»Ñ¤ä¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ì¼¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÉðÅÄ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î#chanel ¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¡30Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ËParis¤Î¥«¥ó¥Ü¥óÄÌ¤ê¤ÎËÜÅ¹¤Ë¤Æget¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ÊÁ°31¸Ä¤Þ¤Ç¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¡ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹ºÝ¤ËÈ¾Ê¬Äø¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡£¾ÍèÌ¼¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ã¥Í¥ë¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¡ß¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kumikotakedaofficial¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉðÅÄµ×Èþ»Ò56ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡¢ÂçÃÀ¤Ê¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê10Ëç¡Ë
¡¡¿åÃå»Ñ¤ä¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ì¼¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÉðÅÄ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î#chanel ¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¡30Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ËParis¤Î¥«¥ó¥Ü¥óÄÌ¤ê¤ÎËÜÅ¹¤Ë¤Æget¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ÊÁ°31¸Ä¤Þ¤Ç¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¡ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹ºÝ¤ËÈ¾Ê¬Äø¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡£¾ÍèÌ¼¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ã¥Í¥ë¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¡ß¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÉðÅÄµ×Èþ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kumikotakedaofficial¡Ë