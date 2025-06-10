µð¿Í¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-µð¿Í(10Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë

µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬½é²ó¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢2²ó¤Ë¤Ï¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤Ø¤Î´í¸±µå¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

°æ¾åÅê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¼þÅìÁª¼ê¤Ë¤¤¤­¤Ê¤ê¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢2ÈÖ¤Îº£µÜ·òÂÀÁª¼ê¤Ë¤â¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢1¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ï4ÈÖ¡¦¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¡£½éµå¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤µ¤ì¡¢µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ë¡£1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

2²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤ÎÌîÂ¼Í¦Áª¼ê¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï1ÎÝ¥´¥í¤È¤Ê¤ê¥¢¥¦¥È¤ÎÈ½Äê¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤ê¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¥¹¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£1¥¢¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤«¤éºÆ¤Ó¼þÅìÁª¼ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢°æ¾åÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Ï¼þÅìÁª¼ê¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´í¸±µå¤Ë¡£°æ¾åÅê¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£