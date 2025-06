¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬CWC¤ËÎ×¤à30Ì¾¤òÈ¯É½¡ª¡¡GK¥ª¥Ö¥é¥¯¤äFW¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤é¤¬½çÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê

アトレティコ・マドリードは10日、FIFAクラブワールドカップに向けた招集リストを発表した。新フォーマットとなったFIFAクラブワールドカップ(CWC)が、いよいよ開幕する。世界の32クラブが出場する大会において、アトレティコ・マドリードはグループBに入り、15日に第1節でパリ・サンジェルマン(フランス)と、19日に第2節でシアトル・サウンダーズ(アメリカ)と、23日に第3節でボタフォゴ(ブラジル)と対戦。まずは、グループステージ突破となる上位2位以内を目指すことになる。

