¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬CWC¤ËÎ×¤à30Ì¾¤òÈ¯É½¡ª¡¡GK¥ª¥Ö¥é¥¯¤äFW¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤é¤¬½çÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê

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Our 3️⃣0️⃣ players traveling to Los Angeles for the @FIFACWC 💪 pic.twitter.com/BargeF2GAv— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 10, 2025