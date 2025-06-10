µð¿Í¡¦°æ¾å²¹¿Í¤¬´í¸±µåÂà¾ì¡¢¼þÅì¤ËÆ¬Éô»àµå¡¡²»¶Á¤âÉÔ¶ñ¹ç¤Ç°ÛÎã¤ÎÄÌÃÎ¡Ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÁê¼¡¤°
¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ëµå¾ìÁûÁ³
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡¼ µð¿Í¡Ê10Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬10Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¸òÎ®Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢2²ó¤Ë¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤ËÆ¬Éô»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ïµ¯¤¤¿¡£°æ¾å¤Î3µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤¬¼þÅì¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ä¤ÐÉÕ¶á¤òÄ¾·â¡£ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¸å¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤¿¼þÅì¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿µð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤Ï¸ª¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê¿´ÇÛ¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬ÂÇÀÊ¤ËÍè¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ìÅÙ²¼¤¬¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¸å¡¢¼þÅì¤Ï¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¡£°æ¾å¤Ï½é¤Î´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µå¾ì¤Î²»¶ÁÀßÈ÷ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤«¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤µ¤ì¤º¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡Ö´í¸±µå¤Ë¤è¤ëÂà¾ì¤Ç¤¹¡×¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µð¿Í¤ÏµÞ¤¤ç2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÁ°Æü»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü1·³¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»³ÅÄÎ¶À»Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë