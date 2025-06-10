¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡ÙTVer¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡×Îß·×¤¬2400ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡¡¼ç±é¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¡õÃæ°æµ®°ì¤â´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÊüÁ÷Ãæ¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤«¤éÂè8ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎTVer¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡×Îß·×¤¬2400Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê6·î8Æü»þÅÀ¡Ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÃæ°æµ®°ì¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ËÆÀ°Õ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾®Àôº£Æü»Ò¡õÃæ°æµ®°ì
¡¡ËÜºî¤Ï¸ÅÅÔ¡¦³ùÁÒ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾®Àô±é¤¸¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¡¢Ãæ°æ±é¤¸¤ë³ùÁÒ»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤¯¸øÌ³°÷¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡õ¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡£2012Ç¯1·î¤ËÂè1´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø2012½©¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2014Ç¯¤Ë¡¢Âè2´ü¤È¤Ê¤ë¡ØÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¤½¤Î11Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿Âè3´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡þ¾®Àôº£Æü»Ò
Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÃ¯¤«°ì¿Í¤¬¼çÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ä¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤³¤ÎºîÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÃæ°æµ®°ì
¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷Äº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¸³è¤òÉ¬»à¤Ë±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç¿ÍÃ£¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ß°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ËÆÀ°Õ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾®Àôº£Æü»Ò¡õÃæ°æµ®°ì
¡¡ËÜºî¤Ï¸ÅÅÔ¡¦³ùÁÒ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾®Àô±é¤¸¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¡¢Ãæ°æ±é¤¸¤ë³ùÁÒ»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤¯¸øÌ³°÷¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡õ¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡£2012Ç¯1·î¤ËÂè1´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø2012½©¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2014Ç¯¤Ë¡¢Âè2´ü¤È¤Ê¤ë¡ØÂ³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¤½¤Î11Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿Âè3´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡þ¾®Àôº£Æü»Ò
Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÃ¯¤«°ì¿Í¤¬¼çÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ä¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½Ð±é¼Ô¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤³¤ÎºîÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÃæ°æµ®°ì
¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷Äº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¸³è¤òÉ¬»à¤Ë±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç¿ÍÃ£¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ß°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£