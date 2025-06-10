»¶ÊâÃæ¡¢¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¸¤¢ª´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¤¬10ËüÉ½¼¨¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤ä¤ë¤«¡Ä¤Ã¤Æµî¤ë¤Î¹¥¤£÷¡×¤ÈÇú¾Ð
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»¶ÊâÃæ¤Ë¡Ø¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡Ù¼Æ¸¤¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤é¤¨¤¿¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç10.6Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§»¶ÊâÃæ¡¢¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¸¤¢ª´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ù¡Û
»¶ÊâÃæ¡¢¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¸¤¢ª´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@Chama_127¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Æ¸¤¡ÖÃã´Ý¡Ê¤Á¤ã¤Þ¤ë¡Ë¡×¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãã´Ý¤¯¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æ»Ãæ¤Ç¡ØÉÔ¿³¤Ê¿Í¡Ê¸¤¡ËÊª¡Ù¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È¡¢¶À¤Ë±Ç¤ëÃã´Ý¤¯¤ó¤Î»Ñ¡£¶À¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤è¤¦¤È¤·¤¿Ãã´Ý¤¯¤ó¤Ï¡Ø¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤À¥¢¥¤¥Ä¤Ï¡Ä¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢Á´ÎÏ¤Ç·Ù²ü¤·¤Ê¤¬¤éËÊ¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë
»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤ÏÃ¯¤À¡ª¡Ù¤È¤Ð¤«¤ê¤ËËÊ¤¨Â³¤±¤ëÃã´Ý¤¯¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬ËÊ¤¨¤ì¤Ð¡ØËÊ¤¨ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬´°À®¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤â¤Î¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤·¤«¤¿¤Ê¤¤¡Ä¡£º£Æü¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤ä¤ë¤«¡Ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãã´Ý¤¯¤ó¡£
ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°Õ³°¤ÈÀ¼¹â¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤ä¤ë¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖºÇ¸å¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤½¤ì¡¢·¯¤À¤èー¡ª£÷¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÝ¤¬¤ê¤ÊÃË¤Î»Ò¤ÎÆü¾ï
2014Ç¯12·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃã´Ý¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÝ¤¬¤ê¤ÊÃË¤Î»Ò¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª²È¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¡£
Ãã´Ý¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢Æü¡¹¼Æ¸¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌþ¤ä¤·¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@Chama_127¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£