¼¡´ü¡ÖGalaxy Z¡×¥·¥êー¥º¤ÏºÇ¤âÇö¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ë
¡¡¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖGalaxy Z¡×¥·¥êー¥º¤Î¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖGalaxy Z¡×¥·¥êー¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÇö¤¯¡¢ºÇ¤â·Ú¤¯¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤âÀè¿ÊÅª¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡Ö¡ØÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤ÇUltraÂÎ¸³¡Ù¤ÎËë³«¤±¡×¤ÈÉ½¸½
¡¡2019Ç¯¤Ë½éÂå¡ÖGalaxy Fold¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ï¡¢¡ÖGalaxy Z¡×¥·¥êー¥º¤Î³ÆÀ¤Âå¤òÁ°¥â¥Ç¥ë¤è¤êÇö¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÂÑµ×À¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢¤³¤ÎÎ¹¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤·¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¥·¥êー¥º»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÇö¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ê¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÇö·¿²½¤µ¤ì¤¿¡ÖGalaxy Z Fold¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£