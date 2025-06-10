Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥®¥¿¡¼¥Ç¥å¥ª¡¦Sakurashimeji¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¯
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ëºòº£¡£
¿ôÂ¿¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀªÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬EBiDAN(¥¨¥Ó¥À¥ó)¤À¡£
EBiDAN¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ã¼êÃËÀÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸ÃÄ¡¢¡Ö·ÃÈæ¼÷³Ø±àÃË»ÒÉô¡×(¤¨¤Ó¤¹¤¬¤¯¤¨¤ó¤À¤ó¤·¤Ö)¤ÎÎ¬¡£Ä¶ÆÃµÞ¡¢M!LK¡¢Sakurashimeji¡¢SUPER¡úDRAGON¡¢ONE N' ONLY¡¢¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡¢BUDDiiS¡¢Lienel¡¢ICEx¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
HOMINIS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊEBiDAN¤Î³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤Ü¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÂè5ÃÆ¤È¤·¤Æ¼«¤é¤Çºî»ìºî¶Ê¤â¼ê¤¬¤±¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥®¥¿¡¼¥Ç¥å¥ªSakurashimeji¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
·ëÀ®11Ç¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥®¥¿¡¼¥Ç¥å¥ª
2014Ç¯6·î14Æü¤Ë¥¬¥¯¡õ¥Ò¥ç¥¦¥¬¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯11·î24Æü¤Ë¤µ¤¯¤é¤·¤á¤¸¤È¤·¤ÆÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2¿Í¡£
¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ä¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ëEBiDAN¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥®¥¿¡¼¥Ç¥å¥ª¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÇ¯2024Ç¯¤Ë¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤ËÍ¤¿¤Á¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÉ½µ¤¬¥í¡¼¥Þ»ú¤ÎSakurashimeji¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ÊÁ°¡¢HOMINIS¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï10Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÄÃæ²í¸ù¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤ÏÌ´Ãæ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡×¹âÅÄÉ·²æ(¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×)¤Ï¡Ö10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Îµ±¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
23ºÐ¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÈà¤é¤òÉ½¤·¤¿¡Ø¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡Ù¡Ø½Õ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡Ù
2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ø¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÃæ¤¬»ì¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿1¶Ê¡£
Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Îø°¦¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ä´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤òÉñÂæ¤ËÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢<ËÍ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ>¤È¤¤¤¦²Î»ì¤«¤é¤Ï¡¢23ºÐ¤é¤·¤¤¡Ö¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ìî¿´¤È¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¦¤â¤Î¤Î¤Ê¤ó¤À¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤ÀÄ½¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ëÁÖ²÷¤Ê1¶Ê¤À¡£
°ìÊý¤Î2025Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ø½Õ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¡¢¹âÅÄ¤¬»ì¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£
ÍýÁÛ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿²áµî¤È¡¢¸½¼Â¤ËÀ¸¤¤ëº£¤¬¸òºø¤¹¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÆü¡¹¤Î¿´¾ð¤¬¡¢¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë½Õ¤È¤¤¤¦µ¨Àá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤1¶Ê¡£¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò±Ë¤°¼ç¿Í¸ø¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¶»¤ËÇ÷¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤2¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ
¤³¤³¤«¤é¤ÏÅÄÃæ¡¢¹âÅÄ¤Î2Ì¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î1¿Í¡¢ÅÄÃæ²í¸ù¡£¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Çºî¤é¤ì¤ë²»³Ú¤¬¹¥¤¡×¤È²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ÅÄÃæ¤Ï¤è¤¯ÃÆ¤¸ì¤ê¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶ÊÉý¤Î¹¤µ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢ºî»ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Sakurashimeji¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÃ´Åö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤¦1¿Í¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¹âÅÄÉ·²æ¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¹â²»¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ï¥â¥ê¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏBUMP OF CHICKEN¤ÈASIAN KUNG-FU GENERATION¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø5¢ª9¡Á»ä¤ËÎø¤·¤¿¤ªË·¤µ¤ó¡Á¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ç¤Î½÷Áõ»Ñ¤ÏÅö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖHistory of Sakurashimeji 2014-2024 the second harf¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆSakurashimeji¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÅÙ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢2¿Í¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¶õµ¤´¶
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥é¥¤¥Ö¡¢¤â¤·¤¯¤Ï³Ú¶Ê¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼ª¾ã¤ê¤ÎÎÉ¤¤2¿Í¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ï¤¤Ã¤È¤¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤È¥Ç¥£¥°¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï2¿Í¤Î²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢YouTube¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ°²è¤ä¡¢ºòÇ¯2¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥×¥«¥×¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ï¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ø¥«¥×¥«¥×¡Ù¤Ï·è¤·¤Æ¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìò¤É¤³¤í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¿Í¤È¶á¤·¤¤¤È¼«¿È¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊÁ´¤¯¤ª¼ò¤òÆÝ¤Þ¤Ê¤¤¹âÅÄ¤¬¥Ó¡¼¥ë¤ò¥¸¥ç¥Ã¥¤Ç¹ë²÷¤Ë°û¤à¤Ê¤É¤ï¤º¤«¤Ë°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤ÆÂ³¤¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤í¤¦¡£
6·î14Æü¤ÇÀ²¤ì¤Æ·ëÀ®11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Sakurashimeji¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¼«²æ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¡×¤È¸ì¤ë2¿Í¤Ï¤³¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£
¡ÚSakurashimeji¡¦ÅÄÃæ²í¸ù¡ß¹âÅÄÉ·²æ¡Û2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼ËÙ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¡Ò¤Õ¤¿¤ê¤Î¤³¤È¡£¡Ó
Ê¸=±÷¤¢¤ê¤µ
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Sakurashimeji Digital EP¡ÖSakurashimeji Classics vol.2¡×
6·î14Æü(ÅÚ)ÇÛ¿®RELEASE
Sakurashimeji Classics Premium Live ¡ÈShimetan¡É at Billboard Live
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯6·î11Æü(¿å)
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÂçºåÉÜ¡¦Billboard Live OSAKA
¡Ú¸ø±é»þ´Ö¡Û<1st¥¹¥Æ¡¼¥¸>³«¾ì16:30/³«±é17:30
<2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸>³«¾ì19:30/³«±é20:30
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯6·î18Æü(¿å)
¡Ú²ñ¾ì¡Û¿ÀÆàÀî¸©¡¦Billboard Live YOKOHAMA
¡Ú¸ø±é»þ´Ö¡Û<1st¥¹¥Æ¡¼¥¸>³«¾ì16:30/³«±é17:30
<2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸>³«¾ì19:30/³«±é20:30
¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯6·î19Æü(ÌÚ)
¡Ú²ñ¾ì¡Û¿ÀÆàÀî¸©¡¦Billboard Live YOKOHAMA
¡Ú¸ø±é»þ´Ö¡Û<1st¥¹¥Æ¡¼¥¸>³«¾ì16:30/³«±é17:30
<2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸>³«¾ì19:30/³«±é20:30
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø