¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÀïÀèÈ¯¤òÈ¯É½¡Äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°
¢¡£²£°£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¢¦Âè£±£°Àï¡¡ÆüËÜ¡½¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê£±£°Æü¡¦»ÔÎ©¿áÅÄ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£µ°Ì¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢£²£¶Ç¯ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÆ±£±£²£³°Ì¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ËÎ×¤à¡£ÀèÈ¯¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢½é¾·½¸ÁÈ¤Î£Ä£ÆÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê£²£±¡Ë¡á¾ÅÆî¡á¤È£Í£Æ»°¸Í½Ø²ð¡Ê£²£²¡Ë¡á¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡á¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡££Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¡á£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡á¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤£±£°ÈÖ¤òÃåÍÑ¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×ÊÝ¤¬ÂåÉ½¤Ç½é¤á¤Æ¼ç¾¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£¸¡Ë¡á£Æ£ÃÅìµþ¡á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡¡£µÆü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Àï¡Ê£°¡ü£±¡Ë¤Ç¡¢º£Í½Áª¤Ç»Ï¤á¤ÆÇÔ¤ì¤¿¡££³·î£²£µÆü¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡Ê£°¢¤£°¡Ë¤â°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢º£²ó¤ÎÍ½Áª¤Ç½é¤á¤Æ£²ÀïÏ¢Â³¤ÇÇòÀ±¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£¸Âç²ñÏ¢Â³£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò´û¤Ë·è¤á¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤â£×ÇÕ½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥¸¥¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎºÇ¸å¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÀèÈ¯¡Û
¢§£Ç£Ë¡¡ÂçÇ÷·É²ð
¢§£Ä£Æ¡¡¹â°æ¹¬Âç¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð
¢§£Í£Æ¡¡º´Ìî³¤½®¡¢±óÆ£¹Ò¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¡¢»°¸Í½Ø²ð¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ
¢§£Æ£×¡¡Ä®Ìî½¤ÅÍ
¡Ú¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡Û
¢§£Ç£Ë¡¡Ã«¹¸À¸¡¢ÎëÌÚºÌ±ð
¢§£Ä£Æ¡¡´Øº¬Âçµ±
¢§£Í£Æ¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢Ê¿²ÏÍª¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡¢É¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð
¢§£Æ£×¡¡Âç¶¶Í´µª¡¢ºÙÃ«¿¿Âç
¡Ú¥Ù¥ó¥Á³°¡Û
Ä¹Í§Í¤ÅÔ