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¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/10¡ÛHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤È½÷Í¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÅÄÃæ¹Ì»Ê»á¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¼ç±é¤Î2¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÍ³¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
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