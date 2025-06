Âç¹¥¤­¤Ê¹á¤ê¤¬´°À®¡Á¡ªÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ë¤Ç¤­¤¿¡ÖMY ONLY FRAGRANCE²£ÉÍÅ¹¡×¤Ç¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ºî¤Ã¤¿¤è

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE(マイ オンリー フレグランス)」が、6月6日(金)、お出かけスポットとしても人気の神奈川・横浜赤レンガ倉庫にオープン。季節感あふれる香りを使った調合体験はもちろん、横浜店でしか手に入らない新作フレグランスも登場しています。さっそくお店に行ってきたので、店内の雰囲気や調合体験のようす、限定フレグランスなど、気になるポイントをレビュー。大満足の香りができたので香水初心者さんにもおすすめですよ。

赤レンガ倉庫に「MY ONLY FRAGRANCE 横浜店」がオープン横浜赤レンガ倉庫の2号館2階にできた、オーダーメイドフレグランスの専門店「MY ONLY FRAGRANCE 横浜店」。京都に6店舗、名古屋に1店舗、東京に3店舗あり、今回が11店舗目で、神奈川県初の店舗なんです。店内は、季節に合わせたフレグランスがずらりと並び、ふんわりと心地よい香りに包まれていました。壁には赤レンガが使われていて、趣のある、あたたかみを感じられる空間も魅力的!調合体験レポ…彰兇覗ぶのがポイントさっそく、オーダーメイドフレグランスに挑戦。オーダーメイドフレグランスは、ボトルのサイズで料金が異なり、50ml(6500円)/100ml(8000円)/ディフューザー(6000円)です。今回は、オードトワレ50ml(6500円)に決定。より香りの持続性が高いオードパルファムは、プラス1000円で選択できますよ。まずは、スタッフさんから手渡された台紙を持って、約30種類の香りの中から気に入ったものを最大3つまでセレクト。香りの説明は書かれていないため、直感で選んでいくのがポイントです。それぞれの香りに番号がふられているので、気に入った香りの番号を台紙にメモしていきます。isuta編集部が選んだのは、『3』『18』『61』の3種類。さらに、ゴールドの札が付いたアクセントフレグランス(+500円)も、追加してみることに。今回は、横浜店と成田空港店限定の『海の果実』と『約束』から、爽やかで夏らしい香りの『海の果実』をチョイスしました。調合体験レポ▲▲疋丱ぅ供爾醗貊錣忘能調整香りの候補が決まったら、フレグランスアドバイザーと一緒に香りを重ねながら、最終的な組み合わせや配合を決めていきます。「もう少し甘さを加えたい」「フルーティな香りをプラスしたい」など、イメージを伝えるとおすすめを提案してくれるので、相談しながら調整してみて。今回、『18』と『61』がどちらもローズ系だったため、『18』をベリー系の『15』にチェンジしてもらいました。香りの方向性が決まったら、次は配合のバランス。ムエットを1枚ずつ持つと“1:1:1:1”、どれかの香りを2枚持つと“2:1:1:1”のように、まずは大まかな比率を決めていきます。調合後は、1滴ずつ調整してくれるので、理想の香りに近づけますよ。調合がスタートしたら、一度足した香りは元に戻せないため、少しずつ慎重に香りを重ねるのがポイント。調合体験レポ9瓩蠅量樵阿魴茲瓩憧粟!次は、シルバーとゴールドの2色からボトルのキャップを選びます。キャップを取り付ける様子が間近で見られるのも、調合体験ならではの楽しさ。そして、香りに名前をつける工程へ。何にしようか迷ったら、作った日の日付を入れる人が多いというので、マネしてみてはいかがでしょうか。今回は、取材に訪れた編集部のニックネーム“stmy”と、作成日“0606”を組み合わせて『stmy 0606』にしてみましたよ。フォントは4種類から選べるので、サンプルを見ながら決めてみて。名前はその場でラベルに印刷され、ボトルに貼り付けてもらえます。専用の袋付きで、見た目も香りも特別感満載で大満足◎ 所要時間は約30分ほどで、お出かけのプランに組み込みやすいのも嬉しいポイントです。横浜店限定の香りもあるよお店では、フレグランス作りだけでなく、物販コーナーもあります。香水はもちろん、ディフューザーもラインナップされているので、お部屋の香りをアップデートしたい人はチェックしてみて。さらに、横浜店だけで手に入る限定フレグランス『Brick Époque(ブリック・エポック)』(10ml:3000円/50ml:6500円/100ml:8000円)も登場しています。横浜赤レンガ倉庫の歴史的背景と海辺の情景を表現しているそうで、海風のような爽やかさに、木材や古本のような落ち着きが感じられる香りでした。香水初心者さんは、まず既製のフレグランスを試してみて、自分の好みに合う香りの系統をチェックしてからオーダーメイドするのも◎ギフトボックスも用意されているから、プレゼントにもぴったりですよ!MY ONLY FRAGRANCE 横浜店場所:神奈川県横浜市中区新港1丁目1番 横浜赤レンガ倉庫2号館2階時間:11:00〜20:00料金:50ml(6500円)/100ml(8000円)/ディフューザー(6000円) ※その他、オプションあり公式サイト: https://myonlyfragrance.com/ 公式Instagram:@myonlyfragrance_yokohama