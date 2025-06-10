¸©Î©¹â¹»¤Î¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡¡¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤ò¡×¡¡º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë°Õ¸«¤Þ¤È¤á¤ë
¡¡¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸©Î©¹â¹»61¹»¤Î¤¦¤Á34¹»¤¬1³ØÇ¯3³Øµé°Ê²¼¤Î¾®µ¬ÌÏ¹»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Æü¡¢¸©Î©¹â¹»¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¸©¤Î¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤¬½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤ä¹ÔÀ¯¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤10Æü¤Î¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¡£¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¸©Î©¹â¹»61¹»¤Î¤¦¤Á34¹»¤¬1³ØÇ¯3³Øµé°Ê²¼¤Î¾®µ¬ÌÏ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¸½¾õ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(°Ñ°÷)
¡Ö³Æ»þÂå¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ßÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ä³Ø¤ÎÊý¤¬¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ëー¥º¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
(°Ñ°÷)
¡Ö»Ò¶¡¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
(¼¯»ùÅçÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¡¦¹Â¸ýÏÂ¹¨¶µ¼ø)
¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¡¢À¸ÅÌ¸º¾¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¾ÍèÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¸©Î©¹â¹»¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â´Þ¤á¤Æ°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ÝÂê¡×
¡¡°Ñ°÷²ñ¤Ï2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë7²ó¤Û¤É³«¤«¤ì¡¢Áý²Ã¤¹¤ëÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£