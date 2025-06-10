ËüÇî¤ÇJO1¤È¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¥Ð¥Ì¥¢¥Ä¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊÍÙ¤ê¡×¤Ø¡¡¹ñÏ¢¡ßµÈËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄÉ²Ã¾ðÊó¡õ½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÏ¢¡ßµÈËÜ¶½¶È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØWalk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO¡Ù¡Ê6·î15Æü¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢ËüÇî¤ÇJO1¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ð¥Ì¥¢¥Ä¤ÎÍÙ¤ê¡©
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¾Ð´é¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ëÆü¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢¤è¤·¤â¤Èwaraii myraii´Û¤Ê¤ÉËüÇî²ñ¾ì³Æ½ê¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëEXPO¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡õ¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢JO1¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤Ë¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤â·èÄê¡£²ÏÀ¥Ä¾Èþ»á¡Ê¢¨À¥¡áµì»úÂÎ¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖDialogue Theater -¤¤¤Î¤Á¤Î¤¢¤«¤·-¡×¡¢ÃæÅç¤µ¤Á»Ò»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤È¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢JO1¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ÜºÙ¾ðÊó¡¢SNSÏ¢Æ°´ë²è¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖDialogue Theater -¤¤¤Î¤Á¤Î¤¢¤«¤·-¡×
SPECIAL TALK SESSION¡ÖÀ¤³¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿20¤ÎÈá·à¡×
UNDPÀ©ºî¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÖÀ¤³¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿20¤ÎÈá·à¡×¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²ÏÀ¥Ä¾Èþ»á¡¢UNDPÃóÆüÂåÉ½¤Î¥Ï¥¸¥¢¥ê¥Ã¥Á½¨»Ò»á¡¢¤½¤·¤Æ³¤ÍÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë¤Î3¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÂÐÏÃ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
»þ´Ö¡§¸á¸å4»þ³«¾ì¡¿4»þ30Ê¬³«±é¡¿5»þ½ª±é
½Ð±é¡§²ÏÀ¥Ä¾Èþ¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ï¥¸¥¢¥ê¥Ã¥Á½¨»Ò (UNDPÃóÆüÂåÉ½¡Ë¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë
MC¡§¥í¥¸¥ã¡¼¡ÊÂç¼«Á³¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§ÀèÃå½ç¤ËÆþ¾ì¡ÊËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¡Ë
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ÅìÆâ
ÃæÅç¤µ¤Á»ÒÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¤è¤·¤â¤È·Ý¿Í¤È³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡ªÀ¤³¦¤Î¹ñ¤ÈSDGsÊ¸²½¸òÎ®¡× ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç³Ú¤·¤¤Ê¸²½ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¸á¸å0»þ45Ê¬¡Á1»þ15Ê¬
¡ÖKURAGE Band¡ßÌÚ²¼¹Ò»Ö Special collaboration¡×
ÃæÅç¤µ¤Á»ÒÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦KURAGE Band ¤È¡¢Á´ÌÕ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÌÚ²¼¹Ò»Ö¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£Â¿ÍÍ¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥²¥Þ¥É¥é¡¼¤â»²²ÃÍ½Äê ¡£
½Ð±é¡§KURAGE Band¡¢ÌÚ²¼¹Ò»Ö
MC¡§¥é¥Õ¼¡¸µ
¸á¸å1»þ45Ê¬¡Á2»þ15Ê¬
¡Á¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊÍÙ¤ê¡×¤òÃÎ¤ë¡Áwith¥Ð¥Ì¥¢¥Ä
Á´¹ñ¤«¤é¥Ð¥Ì¥¢¥ÄÎ±³ØÀ¸¤¬½¸·ë¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎJO1¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»²²Ã¹ñ¡§¥Ð¥Ì¥¢¥Ä
½Ð±é¡§¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢JO1¡Ê°ìÉô½Ð±é¡Ë
¸á¸å2»þ45Ê¬¡Á3»þ15Ê¬
¡Á¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¡×¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡Áwith¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¿¥Þ¥ë¥¿
¥Þ¥ë¥¿¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤ä¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡©¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ë¥Õ¡¢¥³¥í¥Á¥¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»²²Ã¹ñ¡§¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥Þ¥ë¥¿
½Ð±é¡§¥¨¥ë¥Õ¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º
¸á¸å3»þ45Ê¬¡Á4»þ15Ê¬
¡Á¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊÍ·¤Ó¡×¤òÃÎ¤ë¡Áwith¥¹¥ê¥é¥ó¥«
¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÍ·¤Ó¤ò¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç
¥£¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»²²Ã¹ñ¡§¥¹¥ê¥é¥ó¥«
½Ð±é¡§¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º
¸á¸å4»þ45Ê¬¡Á5»þ15Ê¬
¡Á¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê²»³Ú¡×¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡Áwith¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¿¥»¥Í¥¬¥ë
¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¡Ö¥ì¥²¥¨¡×¤ä¥»¥Í¥¬¥ë¤ÎÅÁÅý²»³Ú¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¡ª
»²²Ã¹ñ¡§¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¥»¥Í¥¬¥ë
½Ð±é¡§¹È¤·¤ç¤¦¤¬
¢¨Á´¤Æ¼«Í³»²²Ã¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ Æî
¡ÖWalk the Talk for SDGs in EXPO2025 ¡Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¦¡¢³Ú¤·¤à¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£7»þ´ÖÇÛ¿®SP¡Á¡×
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Æî¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤·¤â¤È·Ý¿Í¤¬²ñ¾ìÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë7»þ´Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡£»ëÄ°¼Ô¤È°ì½ï¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÎJO1¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
»þ´Ö¡§Àµ¸á¡Á¸á¸å7»þ
½Ð±é¡§¡ÊÁ°È¾MC¡Ë¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¼¡¤°¡¢À¾ÂåÍÎ¡Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¿¡Ê¸åÈ¾MC¡Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¡¢½Ð¸ý·ëºÚ
Æó¿ÀÆØ¡ÊËüÇî¥Þ¥Ë¥¢¡Ë
¤é¤¤¤ª¤ó¤¦¤É¤ó¡ÊËüÇî²ñ¾ì Ãæ·Ñ·Ý¿Í¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÈÇ®¶¸¡ÊÂçºå¥°¥ë¥áEXPO2025 Ãæ·Ñ·Ý¿Í¡Ë
¢¨¸á¸å1»þ30Ê¬¡Á1»þ45Ê¬¤Ë¤ÏJO1¤¬½Ð±é
»²²ÃÊýË¡¡§¼«Í³»²²Ã¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¢£¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
¡Ö¥¿¥Á¥Þ¥Á¤Î¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Ä¥¢¡¼¡×
¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤ò¥¿¥Á¥Þ¥Á¤¬¥Ä¥¢¡¼·Á¼°¤Ç²òÀâ¡£
»þ´Ö¡§¸á¸å1»þ¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê
½Ð±é¡§ÆüÈæ³¨Î¤»Ò¡¦¹ñºÝÏ¢¹ç¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡ÊFAO¡ËÃóÆüÏ¢Íí»öÌ³½ê½êÄ¹¡¢¥¿¥Á¥Þ¥Á
»²²ÃÊýË¡¡§ÀèÃå½ç¡Ê°ìÄê¤Î¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤¢¤ê¡Ë
¡Ö¹ñÏ¢¿¦°÷¤Ë¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª¹ñÏ¢¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¡©¡×
¹ñÏ¢¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¶ä¥·¥ã¥ê¤È¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
»þ´Ö¡§¸á¸å4»þ45Ê¬³«¾ì¡¿5»þ³«±é¡¿5»þ30Ê¬½ª±é
½Ð±é¡§ÆüÈæ³¨Î¤»Ò¡¦¹ñºÝÏ¢¹ç¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡ÊFAO¡ËÃóÆüÏ¢Íí»öÌ³½ê½êÄ¹¡¢±ºÌîæÆÂÀ¡¦¹ñÏ¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¶É¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¢Ìî¡¹¸ý¿¿¸à¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î2Ç¯¡Ë¡¢ÌÓÄÍºé³¨¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î1Ç¯¡Ë
MC¡§¶ä¥·¥ã¥ê
»²²ÃÊýË¡¡§ÀèÃå½ç¡ÊËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¡Ë
¡ÖLove Me Do¤Î¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥ß¥é¥¤¥«¥×¥»¥ë¡×
¡ÖWalk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO¡×ÆÃÀ½¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤òÀßÃÖ¡£
»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þ
»²²ÃÊýË¡¡§¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆâÀßÃÖ¤Î¥¬¥Á¥ãµ¡¤Ç¡¢1¿Í1²ó¡ÊÍ½Äê¸Ä¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¢£SNSÏ¢Æ°´ë²è
ÅöÆü¸ø¼°SNS¤ÇËÜ´ë²èÀìÍÑ¤Î»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤¬1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÌÜÉ¸¡×¤òSNS¤Ç¥·¥§¥¢¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÜÉ¸¡×¤Ï¡¢EXPO¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJO1¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÇØ·Ê¤ËÅê±ÆÍ½Äê¡£¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¡ÊWalk the Talk¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ã£À®¤Ø¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£
Îã¡§¡Ö¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¡×¡Öº£Æü½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢ËüÇî¤ÇJO1¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Ð¥Ì¥¢¥Ä¤ÎÍÙ¤ê¡©
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¾Ð´é¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ëÆü¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢¤è¤·¤â¤Èwaraii myraii´Û¤Ê¤ÉËüÇî²ñ¾ì³Æ½ê¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤Ë¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤â·èÄê¡£²ÏÀ¥Ä¾Èþ»á¡Ê¢¨À¥¡áµì»úÂÎ¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖDialogue Theater -¤¤¤Î¤Á¤Î¤¢¤«¤·-¡×¡¢ÃæÅç¤µ¤Á»Ò»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤È¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¡¢JO1¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ÜºÙ¾ðÊó¡¢SNSÏ¢Æ°´ë²è¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖDialogue Theater -¤¤¤Î¤Á¤Î¤¢¤«¤·-¡×
SPECIAL TALK SESSION¡ÖÀ¤³¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿20¤ÎÈá·à¡×
UNDPÀ©ºî¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÖÀ¤³¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿20¤ÎÈá·à¡×¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²ÏÀ¥Ä¾Èþ»á¡¢UNDPÃóÆüÂåÉ½¤Î¥Ï¥¸¥¢¥ê¥Ã¥Á½¨»Ò»á¡¢¤½¤·¤Æ³¤ÍÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë¤Î3¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÂÐÏÃ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
»þ´Ö¡§¸á¸å4»þ³«¾ì¡¿4»þ30Ê¬³«±é¡¿5»þ½ª±é
½Ð±é¡§²ÏÀ¥Ä¾Èþ¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ï¥¸¥¢¥ê¥Ã¥Á½¨»Ò (UNDPÃóÆüÂåÉ½¡Ë¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë
MC¡§¥í¥¸¥ã¡¼¡ÊÂç¼«Á³¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§ÀèÃå½ç¤ËÆþ¾ì¡ÊËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¡Ë
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ÅìÆâ
ÃæÅç¤µ¤Á»ÒÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¤è¤·¤â¤È·Ý¿Í¤È³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡ªÀ¤³¦¤Î¹ñ¤ÈSDGsÊ¸²½¸òÎ®¡× ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç³Ú¤·¤¤Ê¸²½ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¸á¸å0»þ45Ê¬¡Á1»þ15Ê¬
¡ÖKURAGE Band¡ßÌÚ²¼¹Ò»Ö Special collaboration¡×
ÃæÅç¤µ¤Á»ÒÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¤¤¤Î¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì ¥¯¥é¥²´Û¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦KURAGE Band ¤È¡¢Á´ÌÕ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÌÚ²¼¹Ò»Ö¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£Â¿ÍÍ¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥²¥Þ¥É¥é¡¼¤â»²²ÃÍ½Äê ¡£
½Ð±é¡§KURAGE Band¡¢ÌÚ²¼¹Ò»Ö
MC¡§¥é¥Õ¼¡¸µ
¸á¸å1»þ45Ê¬¡Á2»þ15Ê¬
¡Á¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊÍÙ¤ê¡×¤òÃÎ¤ë¡Áwith¥Ð¥Ì¥¢¥Ä
Á´¹ñ¤«¤é¥Ð¥Ì¥¢¥ÄÎ±³ØÀ¸¤¬½¸·ë¤·¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎJO1¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»²²Ã¹ñ¡§¥Ð¥Ì¥¢¥Ä
½Ð±é¡§¥Þ¥æ¥ê¥«¡¢JO1¡Ê°ìÉô½Ð±é¡Ë
¸á¸å2»þ45Ê¬¡Á3»þ15Ê¬
¡Á¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¡×¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡Áwith¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¿¥Þ¥ë¥¿
¥Þ¥ë¥¿¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤ä¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡©¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ë¥Õ¡¢¥³¥í¥Á¥¤È°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»²²Ã¹ñ¡§¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥Þ¥ë¥¿
½Ð±é¡§¥¨¥ë¥Õ¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º
¸á¸å3»þ45Ê¬¡Á4»þ15Ê¬
¡Á¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊÍ·¤Ó¡×¤òÃÎ¤ë¡Áwith¥¹¥ê¥é¥ó¥«
¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÍ·¤Ó¤ò¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç
¥£¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»²²Ã¹ñ¡§¥¹¥ê¥é¥ó¥«
½Ð±é¡§¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º
¸á¸å4»þ45Ê¬¡Á5»þ15Ê¬
¡Á¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê²»³Ú¡×¤Ë¤Õ¤ì¤ë¡Áwith¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¿¥»¥Í¥¬¥ë
¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¡Ö¥ì¥²¥¨¡×¤ä¥»¥Í¥¬¥ë¤ÎÅÁÅý²»³Ú¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¡ª
»²²Ã¹ñ¡§¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¥»¥Í¥¬¥ë
½Ð±é¡§¹È¤·¤ç¤¦¤¬
¢¨Á´¤Æ¼«Í³»²²Ã¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ Æî
¡ÖWalk the Talk for SDGs in EXPO2025 ¡Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¦¡¢³Ú¤·¤à¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£7»þ´ÖÇÛ¿®SP¡Á¡×
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Æî¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤·¤â¤È·Ý¿Í¤¬²ñ¾ìÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë7»þ´Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡£»ëÄ°¼Ô¤È°ì½ï¤Ë²ñ¾ìÆâ¤ÎJO1¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
»þ´Ö¡§Àµ¸á¡Á¸á¸å7»þ
½Ð±é¡§¡ÊÁ°È¾MC¡Ë¤Ï¤ë¤«¤¼¤Ë¼¡¤°¡¢À¾ÂåÍÎ¡Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¿¡Ê¸åÈ¾MC¡Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¡¢½Ð¸ý·ëºÚ
Æó¿ÀÆØ¡ÊËüÇî¥Þ¥Ë¥¢¡Ë
¤é¤¤¤ª¤ó¤¦¤É¤ó¡ÊËüÇî²ñ¾ì Ãæ·Ñ·Ý¿Í¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ÈÇ®¶¸¡ÊÂçºå¥°¥ë¥áEXPO2025 Ãæ·Ñ·Ý¿Í¡Ë
¢¨¸á¸å1»þ30Ê¬¡Á1»þ45Ê¬¤Ë¤ÏJO1¤¬½Ð±é
»²²ÃÊýË¡¡§¼«Í³»²²Ã¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¢£¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
¡Ö¥¿¥Á¥Þ¥Á¤Î¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Ä¥¢¡¼¡×
¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤ò¥¿¥Á¥Þ¥Á¤¬¥Ä¥¢¡¼·Á¼°¤Ç²òÀâ¡£
»þ´Ö¡§¸á¸å1»þ¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê
½Ð±é¡§ÆüÈæ³¨Î¤»Ò¡¦¹ñºÝÏ¢¹ç¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡ÊFAO¡ËÃóÆüÏ¢Íí»öÌ³½ê½êÄ¹¡¢¥¿¥Á¥Þ¥Á
»²²ÃÊýË¡¡§ÀèÃå½ç¡Ê°ìÄê¤Î¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤¢¤ê¡Ë
¡Ö¹ñÏ¢¿¦°÷¤Ë¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª¹ñÏ¢¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¡©¡×
¹ñÏ¢¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¶ä¥·¥ã¥ê¤È¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
»þ´Ö¡§¸á¸å4»þ45Ê¬³«¾ì¡¿5»þ³«±é¡¿5»þ30Ê¬½ª±é
½Ð±é¡§ÆüÈæ³¨Î¤»Ò¡¦¹ñºÝÏ¢¹ç¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡ÊFAO¡ËÃóÆüÏ¢Íí»öÌ³½ê½êÄ¹¡¢±ºÌîæÆÂÀ¡¦¹ñÏ¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¶É¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¢Ìî¡¹¸ý¿¿¸à¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î2Ç¯¡Ë¡¢ÌÓÄÍºé³¨¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î1Ç¯¡Ë
MC¡§¶ä¥·¥ã¥ê
»²²ÃÊýË¡¡§ÀèÃå½ç¡ÊËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¡Ë
¡ÖLove Me Do¤Î¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥ß¥é¥¤¥«¥×¥»¥ë¡×
¡ÖWalk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO¡×ÆÃÀ½¤Î¤ª¤ß¤¯¤¸¤òÀßÃÖ¡£
»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þ
»²²ÃÊýË¡¡§¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆâÀßÃÖ¤Î¥¬¥Á¥ãµ¡¤Ç¡¢1¿Í1²ó¡ÊÍ½Äê¸Ä¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¢£SNSÏ¢Æ°´ë²è
ÅöÆü¸ø¼°SNS¤ÇËÜ´ë²èÀìÍÑ¤Î»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤¬1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÌÜÉ¸¡×¤òSNS¤Ç¥·¥§¥¢¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÜÉ¸¡×¤Ï¡¢EXPO¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJO1¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÇØ·Ê¤ËÅê±ÆÍ½Äê¡£¡ÖÍ¸À¼Â¹Ô¡ÊWalk the Talk¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ã£À®¤Ø¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£
Îã¡§¡Ö¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¡×¡Öº£Æü½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¡×