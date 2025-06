大阪・関西万博で開催される国連×吉本興業のイベント『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』(6月15日)の追加情報が発表された。同イベントは、持続可能な開発目標(SDGs)への意識を高めながら、「すべての参加者が笑顔でひとつになる日」を目指す。国連パビリオン、よしもとwaraii myraii館など万博会場各所で多彩なプログラムを実施する。

メイン会場となるEXPOホール「シャインハット」でのオープニング&クロージングステージには、JO1がスペシャルサポーターとして登場。クロージングステージではパフォーマンスを披露する。あらたに、シグネチャーパビリオンとの連携も決定。河瀬直美氏(※瀬=旧字体)がプロデュースする「Dialogue Theater -いのちのあかし-」、中島さち子氏プロデュースの「いのちの遊び場 クラゲ館」とのプログラムや、JO1が登場するポップアップステージ詳細情報、SNS連動企画も明らかになった。■シグネチャーパビリオン「Dialogue Theater -いのちのあかし-」SPECIAL TALK SESSION「世界に隠された20の悲劇」UNDP制作のタペストリー「世界に隠された20の悲劇」を元に、テーマ事業プロデューサーの河瀬直美氏、UNDP駐日代表のハジアリッチ秀子氏、そして海洋問題などにも積極的に取り組む田中直樹(ココリコ)の3人がトークセッションを行い、「対話」の大切さを考える。時間:午後4時開場/4時30分開演/5時終演出演:河瀬直美テーマ事業プロデューサー、ハジアリッチ秀子 (UNDP駐日代表)、田中直樹(ココリコ)MC:ロジャー(大自然)参加方法:先着順に入場(満席の場合、入場制限)■ポップアップステージ 東内中島さち子大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーが手がけるシグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」とのコラボイベントや、「よしもと芸人と楽しく学ぶ!世界の国とSDGs文化交流」 としてインタラクティブで楽しい文化体験を通じ、SDGsの取り組みをより身近なものに感じることができるイベントを実施。午後0時45分〜1時15分「KURAGE Band×木下航志 Special collaboration」中島さち子大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーが手掛けるシグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」の想いを象徴するバンド・KURAGE Band と、全盲のシンガーソングライター・木下航志がスペシャルセッション。多様な特性を持つクラゲマドラーも参加予定 。出演:KURAGE Band、木下航志MC:ラフ次元午後1時45分〜2時15分〜「伝統的な踊り」を知る〜withバヌアツ全国からバヌアツ留学生が集結し、伝統的なダンスを披露!みんなでレクチャーを受けて、マユリカ、そしてスペシャルサポーターのJO1と一緒にダンスに参加しましょう!参加国:バヌアツ出演:マユリカ、JO1(一部出演)午後2時45分〜3時15分〜「伝統的な食文化」にふれる〜withパキスタン/マルタマルタの伝統料理や、パキスタンの名産品ってなんだろう…?ゲームを通じてエルフ、コロチキと一緒に学びましょう!参加国:パキスタン、マルタ出演:エルフ、コロコロチキチキペッパーズ午後3時45分〜4時15分〜「伝統的な遊び」を知る〜withスリランカスリランカでは誰もが一度はやったことのある、伝統的な遊びをロングコートダディ、バッテリィズと一緒にやってみましょう!参加国:スリランカ出演:ロングコートダディ、バッテリィズ午後4時45分〜5時15分〜「伝統的な音楽」にふれる〜withジャマイカ/セネガルジャマイカの「レゲエ」やセネガルの伝統音楽をステージで披露!参加国:ジャマイカ、セネガル出演:紅しょうが※全て自由参加(予約不要)■ポップアップステージ 南「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 〜みんなで笑う、楽しむ、つながる。7時間配信SP〜」ポップアップステージ南を拠点として、よしもと芸人が会場内のさまざまな取り組みを紹介する7時間の生配信番組。視聴者と一緒に会場内のJO1のデジタルスタンプラリーコンプリートを目指し、イベントを盛り上げる。時間:正午〜午後7時出演:(前半MC)はるかぜに次ぐ、西代洋(ミサイルマン)/(後半MC)ネイビーズアフロ、出口結菜二神敦(万博マニア)らいおんうどん(万博会場 中継芸人)ファンファーレと熱狂(大阪グルメEXPO2025 中継芸人)※午後1時30分〜1時45分にはJO1が出演参加方法:自由参加(予約不要)■国連パビリオン「タチマチの国連パビリオンツアー」国連パビリオンの展示をタチマチがツアー形式で解説。時間:午後1時スタート予定出演:日比絵里子・国際連合食糧農業機関(FAO)駐日連絡事務所所長、タチマチ参加方法:先着順(一定の人数に達した場合、入場制限あり)「国連職員に訊いてみた!国連ってどんなとこ?」国連で働く人は実際にどんな仕事をしているの?銀シャリと現役東大生がインタビュー形式でトークセッション。時間:午後4時45分開場/5時開演/5時30分終演出演:日比絵里子・国際連合食糧農業機関(FAO)駐日連絡事務所所長、浦野翔太・国連グローバル・コミュニケーション局ジュニアプロフェッショナルオフィサー、野々口真伍(東京大学大学院 農学生命科学研究科修士2年)、毛塚咲絵(東京大学大学院 農学生命科学研究科修士1年)MC:銀シャリ参加方法:先着順(満席の場合、入場制限)「Love Me Doのフォーチュンミライカプセル」「Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO」特製のおみくじを設置。時間:午前9時〜午後9時参加方法:国連パビリオン内設置のガチャ機で、1人1回(予定個数に達し次第終了)■SNS連動企画当日公式SNSで本企画専用の指定ハッシュタグを発表し、イベント参加者が1日を通して見つけた「目標」をSNSでシェア。投稿された「目標」は、EXPOホール「シャインハット」で行われるクロージングステージで行われるJO1のパフォーマンスで背景に投影予定。「有言実行(Walk the Talk)」の精神のもと、自身の目標を言葉にして発信することが、達成への大切な一歩となる。例:「マイボトルを持ち歩く」「今日出会った人に親切にする」「元気にあいさつする」