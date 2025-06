ASIAN KUNG-FU GENERATIONが主催するロックフェスティバル<NANO-MUGEN FES. 2025 in Yokohama>が、5月31日・6月1日の2日間に渡って開催された。 ◆<NANO-MUGEN FES. 2025> 画像 <NANO-MUGEN FES.>の開催は2014年以来、実に11年ぶりだ。過去最大キャパシティとなった神奈川・Kアリーナ横浜に延べ3万5千人の音楽ファンが集結、アーティストが主催するフェスならではの一体感と高揚感に満ちた2日間となった。 Kアリーナ横浜には、国内外からの13アーティストに加え、現地ジャカルタの諸事情により開催が中止となった<NANO-MUGEN FES. 2025 in Jakarta>にのみ出演予定だった3アーティストのサプライズゲスト参加も実現、世代も国境もジャンルも越えて「過去」「現在」「未来」を繋いだ2日間のフェスの模様を伝えるオフィシャルレポートとライブ写真を本日オフィシャルサイトにて公開された。 5月31日、6月1日ともバンドセット中心のMain Stage、アコースティック/ソロセット中心のSide Stageという2ステージが設けられ、以下の順で各アーティストが登場した。 ◆ ◆ ◆ 2025年5月31日(土)[Side]ASIAN KUNG-FU GENERATION* [JP](アコースティックセット)ゲスト:たかはしほのか(リーガルリリー)[Main]ストレイテナー [JP][Side]THE YOUNG PUNX* [UK][Main]VOICE OF BACEPROT [IDN][Side]SPECIAL OTHERS ACOUSTIC [JP][Main]Fountains Of Wayne* [US][Side]Nick Moon* [UK][Main]ELLEGARDEN [JP][Side]Hovvdy* [US][Main]ASIAN KUNG-FU GENERATION* [JP]ゲスト:谷口鮪(KANA-BOON)/ 畳野彩加(Homecomings) ◆ ◆ ◆ 2025年6月1日(日)[Side]THE YOUNG PUNX* [UK][Main]ASIAN KUNG-FU GENERATION* [JP][Side]YeYe […]

