日本のみならず、今やアジア圏でもファン層を獲得しているシンガーソングライター・XinU(読み:シンユウ)が、”親友”になりたいアーティストを招いて毎年開催している恒例の都市型プチフェス<Collective>の3回目の開催を発表した。 初の夏開催となる今回のテーマは“URBAN CHILL OUT”。主催のXinUは、アコースティックセットとバンドセットの2形態のパフォーマンスでオーディエンスを出迎え、ゲストのライブアクトには、湘南生まれ、南カリフォルニア育ちの日本人シンガーソングライター・Michael Kaneko(読み:マイケル・カネコ)、甘くスモーキーな歌声と、グルーヴィーで心地良いトラックが魅力のシンガーソングライター・tonun(読み:トヌン)がそれぞれソロパフォーマンスで出演することが決定した。 さらに、屋外スペースでは人気ショップが集結した1日限りのマーケットを開催し、都会の真夏に極上のチルアウトを提供する”音楽・アート・カルチャーが交差するミュージックカルチャーフェス”を目指す。 また会場となる東京・下北沢ADRIFTは、いま東京で注目を集める新たなベニューであり、ユースカルチャーの最前線から、“いまの東京”を映し出す1日をお届けするとのこと。 ◆ ◆ ◆ ◾️XinU コメント忘れられない日となった前回に続き、特別な一日にするために今回も私がぜひ共演したいアーティストたちをお迎えして、夏のCollectiveが実現します。今回はチルアウトをテーマにアコースティックからバンドまで楽しめる一日になっています。 ライブにDJ、音楽で最高の時間なることがもう約束されてるけど、さらに外ではアート展示や美食のマーケット、XinUのスタイリストによるショップなど盛りだくさん。熱い一日になります、一緒に揺れましょう! ◆ ◆ ◆ ◾️<XinU presents Collective>MUSIC / ART / POP UP! Market 場所:東京・下北沢ADRIFT(東京都世⽥⾕区北沢3-9-23)日程:2025年8月3日(日)時間:OPEN 15:00/START15:30(マルシェOPEN 12:00〜) チケット:[Live Pocket]◎プレミアAチケット:13000円【予定枚数販売次第終了】・XinU presents “Collective” 開催記念グッズ付き・XinU presents “Collective” 開催記念XinUサイン入りパネル・終演後のXinUサイン会への優先レーンA◎プレミアBチケット:【予定枚数販売次第終了】・XinU presents “Collective” 開催記念グッズ付き・終演後のXinUサイン会への優先レーンB (プレミアAのご案内の次になります)◎一般チケット: 5,800円<受付URL>https://t.livepocket.jp/e/sfyq-<プレオーダー受付>6/10(火) 18:00 〜 6/15(日) 23:59 [イープラス]◎一般チケット:5,800円(※一般チケットのみ取り扱い)<受付URL>https://eplus.jp/xinu/<プレオーダー受付>6/10(火) 18:00 〜 6/15(日) 23:59 関連リンク ◆XinU オフィシャルサイト◆XinU オフィシャルX◆XinU オフィシャルInstagram◆XinU オフィシャルYouTubeチャンネル◆XinU オフィシャルTikTok

