TEAM Hが、7年ぶりに新曲「STILL IN MY DREAM」を6月11日にリリースすることを発表した。 2018年アルバム「Mature」以来、約7年ぶりの新曲となる今作では、感性的なメッセージを冷たいビートの上に乗せて音楽的な逆説を表現し、叙情性と冷静さが共存する独特なサウンドはTEAM H独自の世界観を再び証明するという。最新トラックとなる「STILL IN MY DREAM」、カップリング「BURN IT UP」を配信リリースする。 ◾️デジタルシングル「STILL IN MY DREAM」2025年6月11日(水)配信[配信リンク] https://lnk.to/TEAMH_SIMD ◆収録曲01. STILL IN MY DREAM02. BURN IT UP ◆TEAM H新曲リリースを記念して、表題曲「STILL IN MY DREAM」をLINE MUSICで再生キャンペーン実施決定最新曲「STILL IN MY DREAM」をLINE MUSICで期間中たくさん再生し、ご応募いただいた方の中から抽選で再生回数に応じてプレゼント。 ・特典応募者全員:『STILL IN MY DREAM』のジャケット写真画像より多く聴いた方の中から抽選で10名様:メンバー直筆サイン入りのジャケット絵柄色紙 ・対象楽曲 6月11日(水)配信 「STILL IN MY DREAM」https://music.line.me/launch?target=track&item=mb000000000473e937&subitem=mt0000000022b95c66&cc=JP&v=1※上記URLは6月11日(水)00:00配信開始以降有効となります ・再生対象期間2025年6月11日(水)00:00〜2025年6月17日(火)23:59※《LINE MUSIC》ランキングページの「(あなたのお名前)’s Play TOP 50」への反映にお時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。 ・応募期間2025年6月11日(水)00:00〜2025年6月18日(水)23:59※上記の応募期間以外はご応募いただけません。 ※時間帯によっては(締切間近は特に)、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。 TEAM H「STILL IN MY DREAM」 LINE MUSICで再生キャンペーン応募詳細▶ https://form.universal-music.co.jp/lm_teamh_simd/page/index.html ◾️TEAM […]

