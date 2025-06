東京を中心に活動するギャルバンド・QUINCAMPOIXが、最新楽曲「Holic」を6月11日0時に配信する。それに合わせて、「Holic」のミュージックビデオと新アーティスト写真が公開された。 ◆QUINCAMPOIX 動画 「Holic」のジャケット写真はメンバーであるHOGE-CHANGがデザインを手掛けている。本作はこれまでのQUINCAMPOIXの作品にはなかった王道のインディーポップサウンドに彼女たちらしい、歌詞表現が組み合わさった注目の楽曲となっているという。また、リリースに伴いメンバーからのコメントも到着した。 ◆ ◆ ◆ ◾️QUINCAMPOIX コメントHi 🙂 We are QUINCAMPOIX!!!1年ぶりの新曲が出たよ〜!今回はちょっと新しいウチらを詰め込んだ一曲になりました。いっぱい聴いてね〜o(^-^)o★彡 ◆ ◆ ◆ ◾️デジタルシングル「Holic」 6月11日0:00 配信開始配信リンク一覧: https://QCP.lnk.to/HolicPR ◾️<QUINCAMPOIX × PASSiON RECORDS pre.『TIMES SQUARE』> 2025年6月26日(木)東京・下北沢CREAMOPEN 19:00 / START 19:30Ticket \2,000 + 1drink order出演QUINCAMPOIXSTRLHOGO地球ピーナッズFOOD:わるい食堂 関連リンク ◆QUINCAMPOIX オフィシャルサイト◆QUINCAMPOIX オフィシャルX◆QUINCAMPOIX オフィシャルInstagram

