ヨルシカが、2021年に行ったライブツアー<盗作>のリバイバル公演となるライブ<LIVE TOUR 2025「盗作 再演」>を9月より神戸、名古屋、横浜の3都市で開催することを発表した。 本日よりヨルシカ スマホサイト「後書き」会員向けに先行受付を開始した。ヨルシカは2020年に発売されたアルバム「盗作」に付属している小説の一部を改訂した初回盤を8月に再販予定となっている。 ◾️<ヨルシカ LIVE TOUR 2025「盗作」> 2025年9月6日(土)兵庫・GLION ARENA KOBE9月7日(日)兵庫・GLION ARENA KOBE9月20日(土)愛知・IG ARENA9月21日(日)愛知・IG ARENA9月30日(火)神奈川・K-Arena Yokohama10月1日(水)神奈川・K-Arena Yokohama特設サイト:https://yorushika.com/feature/livetour2025_tousaku ◾️『盗作』 初回限定盤(改訂版) UPCH-7751 / ¥5,500(税込) 仕様:「盗作」書籍仕様・CD・小説「盗作」(改訂版)・少年が弾いた「月光ソナタ」カセットテープ発売日:2025年8月27日(水)予約:https://yorushika.lnk.to/250827CD 関連リンク ◆ヨルシカ オフィシャルサイト◆ヨルシカ オフィシャルX◆ヨルシカ オフィシャルInstagram◆ヨルシカ オフィシャルYouTubeチャンネル◆ヨルシカ オフィシャルTikTok

