NEWSが15thアルバム『変身』を今夏リリースすることが発表された。さらに、8月より全国8都市19公演のツアー<NEWS LIVE TOUR 2025 変身>の開催も決定した。 結成22年目に突入したNEWSが、最新アルバムのコンセプトに据えたテーマは“変身”。“これはNEWSの変身物語であり、リスナーの変身体験でもある”というメッセージを核に、 様々なアプローチで“変身”を表現した作品となっている。詳細は追って発表。 そのアルバムを携えたツアー<NEWS LIVE TOUR 2025 変身>は、8月9日の北海道立総合体育センター(北海きたえーる)公演を皮切りに、全国8都市19公演が行われる。 現在Prime Videoにて、2007年から20周年にかけての歴代ライブ映像17作品も順次配信中のNEWS。“夢の国”や“仮想空間”、“万博”など、ライブの空間で壮大な世界観を創り上げ てきた彼らが描き出す、新たな景色にも注目だ。 <NEWS LIVE TOUR 2025 変身>[北海道]北海道立総合体育センター(北海きたえーる)8月9日(土)17:008月10日(日)16:00 [愛知] Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)A ホール8月15日(金)18:008月16日(土)17:008月17日(日)17:00 [千葉]ららアリーナ 東京ベイ8月22日(金)18:008月23日(土)17:008月24日(日)17:00 [宮城]セキスイハイムスーパーアリーナ9月13日(土)17:009月14日(日)16:00 [静岡]エコパアリーナ9月20日(土)17:009月21日(日)17:00 [大阪]Asue アリーナ大阪(大阪市中央体育館)9月27日(土)17:009月28日(日)16:00 [神奈川]横浜アリーナ10月7日(火)18:0010月8日(水)18:0010月9日(木)18:00 [福岡]マリンメッセ福岡 A 館10月21日(火)17:0010月22日(水)17:00 関連リンク◆NEWS オフィシャルサイト◆NEWS オフィシャルX◆NEWS オフィシャルYouTube◆NEWS オフィシャルTikTok

