歩く人とエルスウェア紀行・安納想というふたりのアーティストが、名曲の歌詞世界を再構築するプロジェクト「集音歌詞」に参加する。対象曲はフジファブリックの「ブルー」で、6月18日(水)にはリメイク音源「ブルー -集音歌詞 ver-(feat.安納想)」とそのミュージックビデオが配信される。 「集音歌詞」は、歌詞に描かれた情景をフィールドレコーディング(=集音)によって音と映像で可視化するという企画だ。同じ楽曲でも異なる解釈が浮かび上がる新しいアプローチとして、プロデュースはCREATIVE SAMPLING COLLECTIVE「スポンジ バンッ バンッ」の安藤コウが担当している。 第二弾となる今回は、歩く人が自身の“青春”をもとに、いくつもの“ブルー”を集音し、電子音や環境音を駆使した独自のアレンジを施している。その音像に重なるのは、ウィスパー成分を含みつつ明確に粒立つという安納想の天性の歌声だ。ふたりの表現が交差することで「ブルー」は新たな形に生まれ変わったという。 公開されたジャケットビジュアルは、Art Directorの柴谷麻以が制作を担当しており、大きな瞳に“青春”を宿したデザインが、ノスタルジックなブルーの世界観を表現している。 第一弾として公開された「日本全国酒飲み音頭 -集音歌詞ver-」に続き、今作でも音楽の情景を多角的に描き出す「集音歌詞」プロジェクトに注目が集まっている。 第二弾作品『ブルー -集音歌詞 ver-(feat.安納想)』2025年6月18日(水)配信Director:永田 俊(WHITE Co.)Art Director / Designer:柴谷 麻以Producer:安藤 コウ(Instagram)配信 https://orcd.co/blue_samplyric ◆「集音歌詞」Instagram

