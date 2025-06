▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 34本目▶2025年6月5日(木) 名古屋CLUB QUATTRO▶書き手:渡邊一丘 (Dr) ◆ ◆ ◆ このロックンロールという無闇に謎な行為を続けるにあたり、我々は優等生にはなれなかったし(そもそも本質的にそんなもんがいるのか?という話もありますが)、かっこいい不良である訳もなく、何者でもない!と言うコンプレックスと一心同体な訳ですが、最近思うのは、おれが昔好きだった“健康優良不良少年”の様な独自の存在になるべくしてやり続けているのではないか、という事です。最近はそんな感じで向き合えているのではないか、と思います。何事にもバイオリズムがあると思うので、あくまで今のところは。 ワンマンツアー、ファイナルシリーズ的な名古屋だった訳ですが、30何箇所やってきたのに、この期に及んで、個人的にやりたい感じとやらなきゃならん感じの点と点が多分きっと良い意味で繋がった気がして、自分としては一回仕上げる気持ちで挑みます。よろしくお願いします。 ──渡邊一丘 ◆ ◆ ◆ ■<a flood of circle Tour 2024-2025>▼2024年11月28日(木) 千葉LOOK11月29日(金) 千葉LOOK12月06日(金) 堺FANDANGO12月07日(土) 堺FANDANGO w/ THE CHINA WIFE MOTORS▼2025年01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET02月09日(日) 京都磔磔02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH02月13日(木) 松山Double-u Studio02月15日(土) 高知X-pt.02月16日(日) 高松DIME02月18日(火) 静岡UMBER03月06日(木) 神戸太陽と虎03月08日(土) 鹿児島SR HALL03月09日(日) 大分club SPOT03月11日(火) 岐阜ants03月16日(日) 横浜F.A.D03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE04月05日(土) 長野J04月06日(日) 金沢vanvanV404月10日(木) 奈良NEVER LAND04月12日(土) 出雲APOLLO04月13日(日) 福山Cable05月09日(金) 仙台MACANA05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE05月15日(木) 八戸ROXX05月16日(金) 八戸ROXX05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION05月23日(金) 岡山PEPPERLAND05月25日(日) 福岡CB05月30日(金) 札幌cube garden05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO06月21日(土) 沖縄output 関連リンク ◆a flood of circle オフィシャルサイト◆<Tour WILD BUNNY BLUES>特設ページ

