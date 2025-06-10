¸µÇµÌÚºä31ºÐ¡¢¥¥¹´é¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥óÊó¹ð¢ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÊÑ²½¤â¡Ö¼ãÎÓ¤µ¤ó¡×Â¨È¿±þ¢ª¸ø³«¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã£÷¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤µÁý¡×¡Ö°ÂÄê¤ÎÈþ¿Í¤µ¤ó¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¹Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´é¼þ¤ê¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ô¤¹¤³¡¼¤·¤Î¡×¡Ö¡ô¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡×¡Ö¡ô¼¡ÈþÍÆ±¡¹Ô¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¡ô¤â¤¦¾¯¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤É¼ãÎÓ¤µ¤ó¤¬¡¡µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤â½ñ¤¹þ¤ß¡¢£Ô£Â£Ó¤Î¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¹¤°µ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø³«¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö°ÂÄê¤ÎÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢¥¥å¥ó»à¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¾¯¤·¥¥¹´é²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£