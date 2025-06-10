¿¿ÃæËþvsÀî¾å·û¿ Ì¾¾¡ÉéºÆ¤Ó¡ªÀî¾å·û¿¤ÎÇú¾Ð¤â¤Î¤Þ¤Í¤âÉ¬¸«¡Ö¿¿ÃæËþ¤¬¹Ô¤¯¡ª¡ÁÀî¾å·û¿¡ßÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÊÓ¡Á¡×
Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¸µ´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ë¿¿ÃæËþ¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Îµå¾ì¤ä¼þÊÕ»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤òÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ö¡Ü¤Î¿Íµ¤ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ö¿¿ÃæËþ¤¬¹Ô¤¯¡ª¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºOB¡¦Àî¾å·û¿¤ò·Þ¤¨¡¢¸ÅÁã¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤ò»×¤¤½Ð½ä¤ê¡ª¸½Ìò»þÂå¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÏÃ¤ä¡¢Àî¾å¤µ¤ó¤ÎÇú¾Ð¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¿À®¤ÎÌ¾¾¡Éé¤¬¤¤¤ÞºÆ¤ÓÉü³è¡ªÀî¾å·û¿£ö£ó¿¿ÃæËþ¡¢°ìÂÇÀÊ¾¡Éé¤â¡ªÌîµå¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
HOMINIS¤Ç¤Ï¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¿¿ÃæËþ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Öº£²ó¤Ï¥²¥¹¥ÈÉÕ¤¤Î¥í¥±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Àî¾å·û¿¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¸µµ¤¤Ê·û¿¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤¯¥í¥±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½£±ÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö·û¿¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇºÜ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·û¿¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½£±ÈÖ»÷¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤¬»÷¤Æ¤ë¤Í¡£¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤éÉ½¾ð¤¬¥Þ¥µ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½£±ÂÇÀÊ¾¡Éé¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¡Ö¥Û¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶¤¸¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÀî¾å·û¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Àî¾å·û¿¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«
¡Ö·û¿¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢ËÍ¤ÈÈï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À³Ê¤ä¹Í¤¨Êý¤âËÍ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¸½Ìò»þÂå¡¢·û¿¤µ¤ó¤È¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í£°ì¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÅê¼ê¤¬Àî¾å·û¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¸½ÌòÅö»þ¤«¤éÃç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢Ãý¤Ã¤¿¤³¤È°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â£³Ï¢Àï¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤ºÀî¾å¤È¤ÏÂÐÀï¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖÂÐÀï¤ÎÂ¿¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£Ç¯¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÅê¼ê¤ÏÈó¾ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìî¼ê¤ÎÊý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¾¯¤·¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÀîÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¼çÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤Æ¡¢¥»¥ê¡¼¥°¤òÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ä´üÂÔ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÂ¼¾¾Áª¼ê¤Ï¡¢µîÇ¯´èÄ¥¤Ã¤Æº£Ç¯¤«¤éÈôÌö¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¼¤ÒÈÔ²ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ÖÀî¾å·û¿¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
Ê¸=HOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¿¿ÃæËþ¤¬¹Ô¤¯¡ª¡ÁÀî¾å·û¿¡ßÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÊÓ¡Á
½é²óÊüÁ÷Æü»þ¡§6·î15Æü(Æü) 10:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ö¡Ü
¢¨¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªÌ¤²ÃÆþ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢»ëÄ°´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¥×¥íÌîµå¥»¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤«¤é¤âÌµÎÁ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¡ª¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥×¥íÌîµå¥»¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡×
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø