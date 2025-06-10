¤ªÀ¤ÏÃ¹¥¤¤Ê£±ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø¥Ï¥¹¥ー¸¤¤È¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¤·¤¿¡Ù·ë²Ì¡Ä¡Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ÙÍ¥¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡íÊ¿ÏÂ¤¹¤®¤ëÀ¤³¦¡í¤¬ÏÃÂê¤Ë
1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¥Ï¥¹¥ー¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¡£¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ÈÍ¥¤·¤¤¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï5.9Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¥Û¥Ã¥³¥êÍ¥¤·¤¤À¤³¦¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ªÀ¤ÏÃ¹¥¤¤Ê£±ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø¥Ï¥¹¥ー¸¤¤È¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¤·¤¿¡Ù·ë²Ì¡Ä¡Û
¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤È¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¢ö
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー¤Î¡Ö¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡Ö¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¡×·»Ëå¡¢¤½¤·¤Æ1ºÐ¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤È¤Î¥Û¥Ã¥³¥êÍ¥¤·¤¤Æ°²è¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¤¹¤ëÌ¼¤µ¤ó¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ë¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤ÁÁê¼ê¤Ë¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ò¤·¤¿¤¤ÌÏÍÍ¡£
É¬»à¤ËÃµ¤·Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¡¦¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡ª¤Þ¤ë¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£
¤½¤¦¤È·è¤Þ¤ì¤Ð¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥ê¥Ü¥ó¤òÁõÃå¤·¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ø¤ÈÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þー¡ª¡Ù¤ÈÀª¤¤¤è¤¯Éô²°¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ¢Âð¸å¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤â»×¤¨¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¡£
Ì¼¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¹ç¤¦Í¥¤·¤¤¤â¤ó¤Á¤ã¤ó
¤µ¤Ã¤½¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¹¥¤¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤´ÈÓ¤Î»ÙÅÙ¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ò¸ý¸µ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ø¥Ñ¥¯¥Ã¡Ù¤È¿©¤Ù¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥í¥¦¥í¤ÈÆ°¤²ó¤ë¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤ª´é¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉô²°¤Ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¥Ë¥ó¥Þ¥ê♡
´°À®¤·¤¿ÆÃÀ½ÎÁÍý¤ò¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¡¦¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë¿¶Éñ¤¦¤Ï¤º¤¬¡¢¤É¤³¤«¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤µ¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ÊÁ°¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ÎÉôÉÊ¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥Ñ¥Ñ¤Î¼ê½õ¤±¤ò·Ð¤Æ¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¤ØÃÖ¤¯¤È¡¢Í¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¿©¤Ù¤ë¥Õ¥ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ª¤Èµã¤¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¡Ä¡£¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¡¦¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤òÅÏ¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤Î¸÷·Ê¤Ï¸«¤ë¿Í¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¡£¡×¤Ë¤Ï¡¢¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Ë¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÌ¼¤µ¤ó¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤â¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¡£¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹