Í·º´²¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¡¡¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ººËÜ³Ê²½¡¡µðÂç¤Ê¤ä¤°¤é¤ò³¤Äì¤ËÀßÃÖ
Í·º´²¤Ç·×²è¤¬¿Ê¤àÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ç¡¢Âç·¿É÷¼Ö¤Î·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë³¤Äì¤ÎÃÏÈ×¤òÄ´¤Ù¤ë¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤µ36¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ70¥È¥ó¤â¤ÎµðÂç¤ä¤°¤é¤¬10Æü¸áÁ°¡¢¼òÅÄ¹Á¤ò½Ð¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢Í·º´²¤ÇÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ò·×²è¤¹¤ë»³·ÁÍ·º´ÍÎ¾åÉ÷ÎÏ¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬¡¢Âç·¿É÷¼Ö¤Î·úÀßÍ½Äê³¤°è¤ÇÉ÷¼Ö¤Î´ðÁÃÉôÊ¬¤ÎÀß·×¤ËÉ¬Í×¤Ê³¤ÄìÃÏÈ×¤Î¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼òÅÄ¹Á¤ÎÀ¾¤ÕÆ¬¤Ç9Æü¤Þ¤Ç¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¥¯¥ìー¥óÁ¥¤ËÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¹ÝÅ´À½¤ÎµðÂç¤Ê¤ä¤°¤é¤Ï10Æü¸áÁ°¡¢¼òÅÄ¹Á¤ò½Ð¹Á¡£1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤«¤±¤ÆÍ·º´Ä®¤Î½½Î¤ÄÍ³¤¿åÍá¾ì¤Î²¹ç¤ª¤è¤½3¥¥í¤ÎÃÏÅÀ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç·¿¥¯¥ìー¥ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄà¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ä¤°¤é¤Ï¡¢¿å¿¼30¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î³¤Äì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³¤°è¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤Î¤ä¤°¤é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢9Æü¤«¤é¥É¥ê¥ë¤Ç³¤Äì¤ËÄ¾·Â¤ª¤è¤½10¥»¥ó¥Á³¤ÄìÌÌ¤«¤é¿¼¤µ¤ª¤è¤½80¥áー¥È¥ë¤Î·ê¤ò·¡¤ëºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï³¤Äì¤ÎÃÏ¼Á¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃÏÁØ¹½Â¤¤Î¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ò¼ý½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤°¤é¤ÏÁ´Éô¤Ç8´ð¤Ç¡¢¿å¿¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µ23¥áー¥È¥ë¤«¤é47¥áー¥È¥ë¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¢¤ê10Æü¤Þ¤Ç¤Ë5´ð¤ÎÀßÃÖ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð7·îÃæ¤Ë¤Ï´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£