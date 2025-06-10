¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬¡Ö¤À¡Á¤ì¤À¡×¡¡¥ÉÇÉ¼ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÃå¤³¤Ê¤¹¿ÍÊª¤ËÃíÌÜ¡Öº£Æü¤â¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢1¿Í¤·¤«¡Ä¡×
¡¡TOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£³Ú²°¤òË¬¤ì¤¿¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÎX¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ÉÇÉ¼ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿ÍÊª
¡¡¡Ö³Ú²°¤Ë¤³¤Î¿Í¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤À¡Á¤ì¤À¡©ËÜÆü¤Î»äÉþ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡ª°Ê¾å¡ª¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¡¢Çò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î·¤¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¶âÈ±¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥Þ¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¡È¤³¤Î¿Í¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¤³¤Î¿ÍÊª¤ÏSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤â±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥ÉÇÉ¼ê´¶¡×¡Öº£Æü¤â¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤µ¤¹¤¬¤Î´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÎX¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ÉÇÉ¼ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿ÍÊª
¡¡¡Ö³Ú²°¤Ë¤³¤Î¿Í¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤À¡Á¤ì¤À¡©ËÜÆü¤Î»äÉþ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡ª°Ê¾å¡ª¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¤Î¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¡¢Çò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î·¤¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¶âÈ±¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥Þ¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¡È¤³¤Î¿Í¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¤³¤Î¿ÍÊª¤ÏSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤â±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥ÉÇÉ¼ê´¶¡×¡Öº£Æü¤â¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤µ¤¹¤¬¤Î´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£