Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤â¡Ä½©ÅÄ¸©Æâ ²ÆËÜÈÖ¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¡¡½©ÅÄ»Ô¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬32.2ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¾º
½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢9Æü¤ËÂ³¤¡¢10Æü¤â³ÆÃÏ¤Çº£Ç¯¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬32.2ÅÙ¡¢°ìµ¤¤Ë²ÆËÜÈÖ¤ò»×¤ï¤»¤ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ë8¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³粼°¦»Ò µ¼Ô
¡Ö¸á¸å2»þ¤Î½©ÅÄ±ØÁ°¤Ç¤¹¡£Æü±¢¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊâÆü¸þ¤Ë½Ð¤ë¤ÈÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢½ë¤¤¤Ç¤¹¡×
10Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¡¢Æî´ó¤ê¤ÎÃÈ¤«¤¤É÷¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿Ç¯¤ò9ÅÙ¶á¤¯¾å²ó¤ê¡¢¿¿²Æ¤ò»×¤ï¤»¤ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¡¢¸©Æâ¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÎÂëÁã¤Ç33.0ÅÙ¡¢¼¡¤¤¤ÇÂç´Û»Ô¤¬32.8ÅÙ¡¢¼¯³Ñ»Ô¤¬32.6ÅÙ¤Ê¤É¡¢ÆâÎ¦ËÌÉô¤ÇÆÃ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï10Æü¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ8¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ï±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢11Æü¤Ï½ë¤µ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ï¡¢½©ÅÄ¤ò´Þ¤àÅìËÌËÌÉô¤ÎÇß±«Æþ¤ê¤ò14ÆüÅÚÍËÆü¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯±«¤Îµ¨Àá¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£