¿¹ÊÝJ¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡¡µ×ÊÝ¤¬¼ç¾¥Þ¡¼¥¯¡¢½é¾·½¸¤ÎÎëÌÚ½ß¡õ»°¸Í¤é¹ë½£Àï¤«¤é9¿ÍÊÑ¹¹
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè10Àï¡¡ÆüËÜ¡¼¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê2025Ç¯6·î10Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¯15°Ì)¤Ï10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎºÇ½ªÂè10Àï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡ÊÆ±123°Ì¡ËÀï¤ËÎ×¤à¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½é¾·½¸¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê21¡á¾ÅÆî¡Ë¤È»°¸Í½Ø²ð¡Ê22¡á¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡Ë¡¢¼ç¾¤Î±óÆ£¹Ò¡Ê32¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼É½¤Ç¤ÏMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Ë¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬É½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê0¡½1¡Ë¤«¤éMFº´Ìî³¤½®¡Ê24¡á¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê28¡á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤ò½ü¤¯9¿Í¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢º£²ó¤Î2Ï¢Àï¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é7¿Í¤ò½éÁª½Ð¡£¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚGK¡ÛÂçÇ÷·É²ð
¡ÚDF¡Û¹â°æ¹¬Âç¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¡¢À¥¸ÅÊâÌ´
¡ÚMF¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢±óÆ£¹Ò¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢»°¸Í½Ø²ð¡¢³ùÅÄÂçÃÏ
¡ÚFW¡ÛÄ®Ìî½¤ÅÍ