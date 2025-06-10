¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè10Àï¡¡ÆüËÜ¡¼¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê2025Ç¯6·î10Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë

¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½(FIFA¥é¥ó¥¯15°Ì)¤Ï10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç26Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎºÇ½ªÂè10Àï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡ÊÆ±123°Ì¡ËÀï¤ËÎ×¤à¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡½é¾·½¸¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê21¡á¾ÅÆî¡Ë¤È»°¸Í½Ø²ð¡Ê22¡á¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡Ë¡¢¼ç¾­¤Î±óÆ£¹Ò¡Ê32¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼É½¤Ç¤ÏMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Ë¡Ö¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬É½µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê0¡½1¡Ë¤«¤éMFº´Ìî³¤½®¡Ê24¡á¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê28¡á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤ò½ü¤¯9¿Í¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¤¹¤Ç¤ËWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢º£²ó¤Î2Ï¢Àï¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é7¿Í¤ò½éÁª½Ð¡£¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÚGK¡ÛÂçÇ÷·É²ð

¡ÚDF¡Û¹â°æ¹¬Âç¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¡¢À¥¸ÅÊâÌ´

¡ÚMF¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢±óÆ£¹Ò¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢»°¸Í½Ø²ð¡¢³ùÅÄÂçÃÏ

¡ÚFW¡ÛÄ®Ìî½¤ÅÍ