LEVEL¦È¡¢Radeon RX 8060 XTÅëºÜ¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC - ¥Ç¥Ð¥¤¥¹Á´Éô¥»¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¤â
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ï6·î6Æü¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¥·¥ê¡¼¥º¡ÖLEVEL¦È¡Ê¥ì¥Ù¥ë ¥·¡¼¥¿¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ËAMD Radeon RX 9060 XT¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¹½À®¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ÆÃíÊ¸¤Ç¤¤ëBTO¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
LEVEL¦È¡¢Radeon RX 8060 XTÅëºÜ¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC - ¥Ç¥Ð¥¤¥¹Á´Éô¥»¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¤â
AMD RDNA 4¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¡¢1440p¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡£1GPU¥á¥â¥ê¤Ï8GB¥â¥Ç¥ë¤È16GB¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AMD FSR 4¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¹â²òÁüÅÙ¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ç¤Ï¹â¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ç¥ë¤ÎLEVEL¦È¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅ¸³«¤·¡¢ºÇ¿·GPU¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë15:59¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼WEB¥µ¥¤¥È¤ÇWEB²ñ°÷¤«¥Ó¥¸¥Í¥¹¤´Í¥ÂÔ²ñ°÷¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå1,000Ì¾¤Ë2,000±ß¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤â¼Â»ÜÃæ¡£²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈBTO¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ûLEVEL-M1A6-R77-RRX
LEVEL-M1A6-R77-RRX
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 7 7700
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥Ë¥¿¥ï¡¼ / microA
²Á³Ê¡§179,800±ß
¡ûLEVEL-M27M-147F-RRX
LEVEL-M27M-147F-RRX
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-14700F
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥Ë¥¿¥ï¡¼ / microATX
²Á³Ê¡§209,800±ß
LEVEL¦È¡¢Radeon RX 8060 XTÅëºÜ¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC - ¥Ç¥Ð¥¤¥¹Á´Éô¥»¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¤â
AMD RDNA 4¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤·¡¢1440p¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡£1GPU¥á¥â¥ê¤Ï8GB¥â¥Ç¥ë¤È16GB¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢AMD FSR 4¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¹â²òÁüÅÙ¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¤Ç¤Ï¹â¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ç¥ë¤ÎLEVEL¦È¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅ¸³«¤·¡¢ºÇ¿·GPU¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûLEVEL-M1A6-R77-RRX
LEVEL-M1A6-R77-RRX
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 7 7700
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥Ë¥¿¥ï¡¼ / microA
²Á³Ê¡§179,800±ß
¡ûLEVEL-M27M-147F-RRX
LEVEL-M27M-147F-RRX
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-14700F
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥Ë¥¿¥ï¡¼ / microATX
²Á³Ê¡§209,800±ß