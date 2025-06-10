¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ç¥Ç¡¼¥¿À°Íý¤Ï¤«¤É¤ë¡£³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼SALE¤À¤·1TB°Ê¾å¤ò¼í¤Ã¤Æ¤¤¤³
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î4Æü(¿å)20»þ¤«¤é6·î11Æü(¿å)1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ö³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼SALE¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×Çã¤¤¤Þ¤ï¤ê¡×¤ÇºÇÂç7,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë3¤Ä¤Î¹¶Î¬Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¸½ºß¡¢ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´ï¤Ç»È¤¨¤ëmicroSD¥«¡¼¥ÉŽ¢SP001TBSTXDV3V20SPŽ£¤ä¡¢ºÇÂçÆÉ¹þ460MB/s¡¢ºÇÂç½ñ¹þ450MB/s¤Î³°ÉÕ¤±SSD¡ÖSP010TBPSDS05SAKTC¡×¤Ê¤É¡¢Silicon Power¡Ê¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼¡Ë ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤ÈÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ÇÁÇÁá¤¯¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ÎmicroSD¥«¡¼¥É1TB¤¬15¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡ª
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ microsd 1TB microSD¥«¡¼¥É 1¥Æ¥é 4KÂÐ±þ class10 UHS-1 U3 V30 A1 µ¬³Ê HD ¥Þ¥¤¥¯¥íSD¥«¡¼¥É¡ÚNintendo Switch ÂÐ±þ¡ÛMicroSD ¥É¥í¡¼¥ó ËÉ¿å ¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É SD ¹âÀÇ½ Ï¿²è SD¥«¡¼¥É ºÇÂçÂ®ÅÙ100MB/s ¥¹¥Þ¥Û ËÉÈÈ¥«¥á¥é ¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É SP001TBSTXDV3V20SP
9,758±ß
¡Ê15¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ microsd 1TB microSD¥«¡¼¥É 4KÂÐ±þ class10 UHS-1 U3 V30 A2 Ultra HD¥Þ¥¤¥¯¥íSD¥«¡¼¥É¡ÚNintendo Switch ÂÐ±þ¡ÛMicroSD ¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É SD ¹âÀÇ½ Ï¿²è SD¥«¡¼¥É ºÇÂçÂ®ÅÙ100MB/s ¥¹¥Þ¥Û ËÉÈÈ¥«¥á¥é ¥á¥â¥ê ¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É SP001TBSTXDA2V20SP
10,183±ß
¡Ê15¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ÎÄ¶¹âÂ®¥²¡¼¥ß¥ó¥°SSD¤âÆÃ²ÁÃæ¡ª ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç1TB¡¢2TB¤¬15¡ó¥ª¥Õ¡¢4TB¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¤Ë
¡Úº£¤À¤±¡ªSS¸ÂÄê²Á³Ê¡Û¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ SSD 1TB ¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼¡ÚÄ¶¹âÂ® ¥²¡¼¥ß¥ó¥°SSD¡ÛRead 5,000MB/s Write 4,800MB/s 3D NAND M.2 2280 PCIe4.0¡ß4 SJ01KGBP44UD9N05J5 ssd 1¥Æ¥é
8,143±ß
¡Ê15¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ ÆâÂ¢ssd 2tb ssd 2tb ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ nvme m¡¥2 ¥²¡¼¥à ÆâÂ¢·¿ ¥Ñ¥½¥³¥ó ¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC s 3D NAND M.2 2280 PCIe 4.0¡ß4 NVMe 1.4 ´¹Áõ ÄãÃÙ±ä nvmessd ¥á¡¼¥«¡¼ ¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ñ¡¼ Ä¶¹âÂ® ¥²¡¼¥ß¥ó¥°SSD ÆâÂ¢ m.2 ÆâÂ¢SSD SJ02KGBP44UD9N05J5 SSD 2TB
15,283±ß
¡Ê15¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ SSD 4TB ¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼¡ÚÄ¶¹âÂ® ¥²¡¼¥ß¥ó¥°SSD¡ÛRead 5,000MB/s Write 4,500MB/s 3D NAND M.2 2280 PCIe4.0¡ß4 NVMe1.4 SJ04KGBP44UD9N05J5¡¡ssd 4¥Æ¥é
36,780±ß
¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
ºÇÂçÆÉ¹þ460MB/s¡¢ºÇÂç½ñ¹þ450MB/s¤Î³°ÉÕ¤±SSD¤¬10¡ó¥ª¥Õ¤Ë¡ª 1TB¡¢2TB¡¢4TB¤¬ÅÐ¾ì
¡ÚSS¸ÂÄê²Á³Ê¡Û¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ ssd ³°ÉÕ¤±ssd 1tb Gen 1 Type-A to USB 3.2 Type-C ¥³¥Í¥¯¥¿¡¼ÉÕÂ° ³°ÉÕssd 1¥Æ¥é 1t usb-c ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëSSD ³°ÉÕ¤± ¥Ñ¥½¥³¥ó ¹âÂ® ¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó pc mac ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë macbook pro ³°ÉÕSSD S05 SP010TBPSDS05SAKTC
9,432±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼SALE¸ÂÄê²Á³Ê¡Û¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ ³°ÉÕ¤± ssd ³°ÉÕ¤±ssd 2TB SSD³°ÉÕ¤± Gen 1 Type-A to USB 3.2 Type-C ¥³¥Í¥¯¥¿¡¼ÉÕÂ° S05 SP020TBPSDS05SAKTC
15,552±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¡ÚSSÆÃÊÌ²Á³Ê¡Û¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ ssd ³°ÉÕ¤±SSD 4TB USB 3.2 Gen 1 Type-A Type-A to USB Type-C ¥³¥Í¥¯¥¿¡¼ÉÕÂ° S05 SP040TBPSDS05SAKTC
32,382±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
NVMe 1.3¤ËÂÐ±þ¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤¿NAND·¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¼¤â¥»¡¼¥ëÃæ¤Ë¡ª
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ nvme ssd 1tb M.2 2280 PCIe3.0¡ß4 NVMe1.3 3D NAND P34 A60¥·¥ê¡¼¥º ÆÉ¹þºÇÂç2200MB/s ½ñ¹þºÇÂç1600MB/s 5Ç¯ÊÝ¾Ú SP001TBP34A60M28 ssd 1tb
8,082±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ SSD 2TB NVME ÆâÂ¢ 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0¡ß4 NVMe1.3 P34A60¥·¥ê¡¼¥º SP002TBP34A60M28
14,263±ß
¡Ê15¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¥¦¥ë¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¤äÇö·¿¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆâÂ¢·¿SSD¤¬10¡ó¥ª¥Õ¤Î¥»¡¼¥ëÃæ¡ª
¡ÚÀÖ»ú³Ð¸ç!SSÆÃ²Á¡Û¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ ssd 1tb sata ÆâÂ¢ ·¿ 1¥Æ¥é 1t satassd 3D NANDºÎÍÑ SATA3 6Gb/s 2.5¥¤¥ó¥Á 7mm ÂçÍÆÎÌ A55¥·¥ê¡¼¥º SP001TBSS3A55S25
7,632±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼SALE¸ÂÄê10¡óOFF¡Û¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ SSD 2tb ÆâÂ¢ ·¿ ssd2tb 2¥Æ¥é 3D NANDºÎÍÑ SATA3 6Gb/s 2.5¥¤¥ó¥Á 7mm ÂçÍÆÎÌ ÂÑµ×À A55¥·¥ê¡¼¥ºSSD SP002TBSS3A55S25
15,012±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ ssd 4TB sata ssd4tb ÆâÂ¢ 4¥Æ¥é 3D NANDºÎÍÑ SATA3 6Gb/s 2.5¥¤¥ó¥Á 7mm ÂçÍÆÎÌ ÂÑµ×À A55¥·¥ê¡¼¥ºSSD SP004TBSS3A55S25
30,582±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
SATA 6.0 Gb/s¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿ÆâÂ¢·¿SSD¤¬10¡ó¥ª¥Õ¤Ç¥»¡¼¥ë¤Ë¡ª
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ ssd 1tb ssd 1tb ÆâÂ¢ 2.5¥¤¥ó¥Á ÆâÂ¢ sata A58 3D NAND SLC¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¥Ö¡¼¥¹¥ÈSATA III 7mm SP001TBSS3A58A25
7,632±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ ssd 2tb 2.5¥¤¥ó¥Á ÆâÂ¢ sata A58 3D NAND SLC¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¥Ö¡¼¥¹¥ÈSATA III 7mm SP002TBSS3A58A25
15,012±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼ SSD 4TB ÆâÂ¢ sata A58 3D NAND SLC¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¥Ö¡¼¥¹¥ÈSATA III 7mm SP004TBSS3A58A25
30,582±ß
¡Ê10¡ó¥ª¥Õ¡§6·î11Æü1»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
³ÚÅ·¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëPR
¡ä¡ä¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
Image/Source:³ÚÅ·»Ô¾ì