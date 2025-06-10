¡Ú¥¹¥¿¥Ð¿·ºî2025Ç¯6·î¡Û¤È¤í¤Ã¤È¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤È¥ß¥ë¥¯¤¬¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡ª¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼ ¥ª¥ì¡×¤¬¡¢6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª
¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼ ¥ª¥ì¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©
¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¢ö ¤³¤ì¤«¤é¤Î½ë¤¤²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼ ¥ª¥ì¡×¤¬¡¢6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¡ª
¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î2025Ç¯¤Î¥µ¥Þ¡¼¥·¡¼¥º¥óÂè2ÃÆ¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë ¥Þ¥ó¥´¡¼ & ¥Æ¥£¡¼ ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î®¡×¤ä¡Ö¥Á¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥½¡¼¥À ¥Þ¥ó¥´¡¼¡×¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶¦ÌÄ¤·¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª Âè1ÃÆ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE çõ ¥ß¥ë¥¯¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© Æ±¤¸¤¯¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¡ß¥ß¥ë¥¯¤â¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê²Á³Ê579±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¢590±ß¡ÊÅ¹ÆâÍøÍÑ¡Ë¥µ¥¤¥ºTall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¼è°·Å¹ÊÞÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
ÈÎÇäÍ½Äê¤Ï7·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤äÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼ ¥ª¥ì¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¡©
¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼ ¥ª¥ì¡×¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤¿¤È¤í¤È¤í¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥ß¥ë¥¯¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡£¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Ë¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤òÆþ¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê³ê¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤È¤â¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¸ý¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ó¤Ç¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¥Þ¥ó¥´¡¼²ÌÆù¤È¥Ü¥Ç¥£¤òº®¤¼¤Ê¤¬¤é°û¤à¤È¡¢¤è¤ê¥ß¥ë¥¯¤Î³ê¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤È¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤¬¸ý¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤Ò¤È¸ý¤ÇÆî¹ñµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼ ¥ª¥ì¡×¡£½ë¤¤Æü¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö
Text¡§ÅÄÃæ²»±©¡¢¥«¥È¥¦¥¨¥ê¥µ
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£