¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡¼¤¾¡ª¡×¶õµ¤À¶¾ôµ¡¥ê¡¼¥¹¤ä»¨»ï¥´¥í¡ÄÉéºÄ1400²¯±ß¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¸«¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¤Î°Ç¡×
¥´¥ë¥Õ¾ì·Ð±Ä¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¼¯¾Â¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢´öÅÙ¤â¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ö¡¼¥à¤òÇØ·Ê¤ËµÞÀ®Ä¹¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤ò½êÍ¤·¤¿¤¬¡¢1991Ç¯¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ð±Ä¤Ï·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð±Ä´íµ¡¤òµß¤¦¤Ù¤¯ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂ©»Ò¡¢Ê¡ÅçÈÏ¼£»á¤Ï¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¤ò¼¤á¡¢¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ·ú¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊ¡Åç»á¤¬¸«¤¿²ñ¼Ò¤Î°Ç¤ÎÉôÊ¬¤È¤Ï¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¡ÅçÈÏ¼£¡ØÉéºÄ1400²¯±ß¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃË¤ÎµÕÅ¾¿ÍÀ¸¡¡¼¯¾Â¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉôºÆÀ¸Êª¸ì¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
±§ÅÔµÜ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ó¥ë¤¬Êú¤¨¤¿
²ò½üÉÔ²ÄÇ½¤Ê·ÀÌó
¡¡¸÷¤È±Æ¡¢ÂÀÍÛ¤È·î¡¢±¢¤ÈÍÛ¡£
¡¡²¿»ö¤Ë¤â¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀµ¤·¤¤ÌÌ¤ÈÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Éé¤ÎÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£²þ³×¤Ë¤â±Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê°Ç¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢À®¸ù¤È¤¤¤¦¸÷¤¬¶¯¤¤¤Û¤É¡¢±Æ¤È¤¤¤¦°Ç¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÎÉã¤Ï¡¢À®¸ù¤È¼Ò¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È¤¤¤¦30Ç¯¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤°Ç¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç°Ç¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Éã¤Î¿´¶¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤È¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡½ñ¤»Ä¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢·Ð±ÄºÆ·ú´ü¤Ç¤Î°Ç¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬È¿¼Ò²ñÀªÎÏ¤È¤Î´Ø·¸¤À¡£
¡¡´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä²ñ°÷À©¶æ³ÚÉô¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿VIVI¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£VIVI¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤Î¤Û¤«±§ÅÔµÜ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±§ÅÔµÜ¤ÎVIVI¤ÏÆÊÌÚ¸©Ä£¶á¤¯¤Î6³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£1Åï¤¹¤Ù¤Æ¤¬VIVI¤Î½êÍ»ÜÀß¤Ç¡¢³Æ³¬¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÖ»úÉôÌç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤«¤é¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»ñ¶â»Ù±ç¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Î¤®¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×ºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î±§ÅÔµÜVIVI¤òÊÄº¿¤·¡¢·úÊª¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£VIVI¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Ï¿Í¤¬ÎÉ¤¯¡¢°ìÊý¤Ç²¿¤«¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë