´ä¼ê¸©¿¦°÷¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¼«»à¡¡¾å»Ê¼¸ÀÕ¡¢°äÂ²¤ÈÏÂ²ò¤Ø
¡¡´ä¼ê¸©¤Ï10Æü¡¢¼ã¼ê¤Î¿¦°÷¤¬2020Ç¯4·î¡¢¾å»Ê¤«¤éÂ¾¤Î¿¦°÷¤ÎÁ°¤Ç¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¼«»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£°äÂ²¤ËÂ»³²Çå½þÌó9700Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¤ÏÂ²ò¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£6·îµÄ²ñ¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¸©¤Ï¿¦°÷¤Î»à¸å¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾å»Ê¤¬Ê¸½ñºîÀ®»þ¤ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤½¤Àµ»Ø¼¨¤ò¼¡¡¹¤È½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ÏÊÙ¶¯¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï21Ç¯3·î¡¢¾å»Ê¤òÄä¿¦4¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¿¦°÷¤ÏÆ±Ç¯7·î¡¢¸øÌ³ºÒ³²¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£