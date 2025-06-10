¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡ßÁ°ÅÄ¸øµ±¡Ø´°Á´ÉÔÎÑ¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡ÌîÂ¼¼þÊ¿¡¢ÂçÀ¾ÎéË§¡¢²ì²°ÁÔÌé¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î½Ð±é¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¤ÈÁ°ÅÄ¸øµ±¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¡Ö¥É¥é¥ÞDEEP¡×7·î´ü¡Ø´°Á´ÉÔÎÑ¡½±£¤¹Èþ³Ø¡¢Ë½¤¯³Ð¸ç¡Ý¡Ù¡Ê7·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§24¡Á¿¼0¡§54¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬10Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÌîÂ¼¼þÊ¿¡¢ÂçÀ¾ÎéË§¡¢²ì²°ÁÔÌé¡Ê¤«¤¬²°¡Ë¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¡Ø¥ß¥»¥ó¡Ù ²Î¤¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ìÌò¤ÎÁ°ÅÄ¸øµ±
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈºÆÀ¸¡É¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£ºÊ¡¦µÈ²¬Àé½Õ¡Ê¿ÎÂ¼¡Ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¡¦µÈ²¬ÂóºÈ¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢·ëº§À¸³è3Ç¯¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤«¤é¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»þÂå¤Ï¡ÈÂçÉÔÎÑ¼Ò²ñ¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢·ù°´¶¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï²¿¤â²ø¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÊ¤òµ¿¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÌÔ¾Ê¤¹¤ëÂóºÈ¤À¤¬¡¢ÂóºÈ¤ÏÀé½Õ¤¬»Å³Ý¤±¤¿Ê£¿ô¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£É×¤ò°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÎÑ¤òÂ³¤±¤ë½÷¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ¸å²ù¤·¤Æ¤âºÊ¤ò°¦¤·Â³¤±¤ëÃË¤ÎÊª¸ì¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡ÂóºÈ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢£±Ç¯¤ÇÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤ëÉÔÎÑ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÈÇ¯ËöÄ´À°ÃË¡É¤³¤Èºù°æÍÛ²ðÌò¤òÌîÂ¼¡¢ÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤ËGPS¤ò¤Ä¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄÌ¤ÆàÌò¤òÂçÀ¾¡¢ÂóºÈ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¥¸¥à¤Î»öÌ³°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈ¿È¤ÇÈà½÷¤Ê¤·¤ÎÆâÌî¹ÒÌò¤ò²ì²°¡¢ÂóºÈ¤ÈÆ±¤¸»ÔÌò½ê¤Î¸ÍÀÒ²Ý¤ÇÆ¯¤¯¡È¾®°Ëâ½÷¡É¤³¤È¾®ÅÄè½ÇµÌò¤òËÙ¡¢Èà»á¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Ãæ¤ËÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¡¢ÅÜ¤êÇúÈ¯¤Î¿¹ºê°ÉÌò¤ò¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬±é¤¸¤ë¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê²ñÏÃ·à¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£ÌîÂ¼¼þÊ¿¡Êºù°æÍÛ²ðÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ëÂ¦¤ÈÄÉ¤¦Â¦¤È¤Î¹¶ËÉÀï¤Ë¥ê¥¢¥ë´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÉÔÎÑ¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤êÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºù°æÍÛ²ðÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
´ûº§¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤ËºÊ¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉÔÎÑ¤ò¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤¡¢¡ÖÇ¯ËöÄ´À°ÃË¡×¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤ÇÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤ë¡¢ºÇÄã¤ÊÃËÀ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÂóºÈ¤ò¿´ÇÛ¤·Í§¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢ÃË¤Ã¤Ý¤¤¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤¿Í¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¤¿¤À¤Î¥É¥í¥É¥í¤ÎÉÔÎÑ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹ªÌ¯¤ÊÉÔÎÑ¤ò±£¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¡¢¤½¤ì¤òÊø¤½¤¦¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÄ©¤àÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿ÍÁÈ¤Î¹¶ËÉ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤êÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÂçÀ¾ÎéË§¡Ê¾¾ÅÄÌ¤ÆàÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡Ö´°Á´ÉÔÎÑ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤Æ½Å¤¿¤¯¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È·ÚÌ¯¤Ê²ñÏÃ·à¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï³§¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤äÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤É¤³¤«ÌÀ¤ë¤¯¡¢¾¯¤·ÄÁÌ¯¤Ê¿ÍÃ£¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾¾ÅÄÌ¤ÆàÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
Ì¤Æà¤ÏÀé½Õ¤È°É¤È°ì½ï¤Ë³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖºÐ¤¬¾å¤Ç¤¹¡£34ºÐ¡£Ç¯Îð¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê²µ½÷¤Ç¤¹¡£ÁÇÄ¾¤ÇÀµÄ¾¤Ê²µ½÷¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
³§ÍÍ¤Î1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤«¤¬²°¡¦²ì²°ÁÔÌé¡ÊÆâÌî¹ÒÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡Ö´°Á´ÉÔÎÑ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÆÈ¿È¤Ê¤Î¤Ç²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÌò¤âÆÈ¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¿È¤É¤³¤í¤«¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯Áá¤¯¼¡¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ÆâÌî¹ÒÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
ÆâÌî¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âó¤Á¤ã¤óÍÛ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿ÍÁÈ¤Î´Ø·¸À¤È¤¤¤¦¤«¡¢3¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÎø°¦¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ëÆâÌî¤ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÆâÌî¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë²ó¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â!?¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤½¤Á¤é¤âÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À1Æü¤·¤«»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿Í¤À¤±¤Î¥·¡¼¥ó¤·¤«»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°ÅÄ¸øµ±¤µ¤óÌîÂ¼¼þÊ¿¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂçÊÑ³Ú¤·¤¯¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤â1ÏÃ1ÏÃ¤Û¤ó¤È¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¤É¤¦¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£ËÙÌ¤±ûÆà¡Ê¾®ÅÄè½ÇµÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
ºîÉÊ¤ÎÂêºà¤¬¡ÈÉÔÎÑ¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ø·¸ÃÍ¤ä¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤á¤Ð¿Ê¤à¤Û¤ÉÍ½´ü¤»¤Ì¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾®ÅÄè½ÇµÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
è½Çµ¤Ï°ì¸«¡¢¾®°ËâÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¤É¤³¤«ÎäÀÅ¤Ç¼þ¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë±Ô¤µ¤Î¤¢¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢è½Çµ¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤¬»þÀÞ³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
ÉÔÎÑ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢Í§Ã£¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤ÊÃæ¤Ç³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡Ê¿¹ºê°ÉÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
ºîÉÊÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Ï±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤ò1ÈÖ¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿¹ºê°ÉÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë°É¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤¬»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£°É¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎø°¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
ºÇ¶á¤ÎÉÔÎÑ¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¡Ø¥ß¥»¥ó¡Ù ²Î¤¦¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ìÌò¤ÎÁ°ÅÄ¸øµ±
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈºÆÀ¸¡É¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£ºÊ¡¦µÈ²¬Àé½Õ¡Ê¿ÎÂ¼¡Ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¡¦µÈ²¬ÂóºÈ¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢·ëº§À¸³è3Ç¯¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤«¤é¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»þÂå¤Ï¡ÈÂçÉÔÎÑ¼Ò²ñ¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢·ù°´¶¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï²¿¤â²ø¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂóºÈ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢£±Ç¯¤ÇÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤ëÉÔÎÑ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÈÇ¯ËöÄ´À°ÃË¡É¤³¤Èºù°æÍÛ²ðÌò¤òÌîÂ¼¡¢ÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤ËGPS¤ò¤Ä¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄÌ¤ÆàÌò¤òÂçÀ¾¡¢ÂóºÈ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¥¸¥à¤Î»öÌ³°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆÈ¿È¤ÇÈà½÷¤Ê¤·¤ÎÆâÌî¹ÒÌò¤ò²ì²°¡¢ÂóºÈ¤ÈÆ±¤¸»ÔÌò½ê¤Î¸ÍÀÒ²Ý¤ÇÆ¯¤¯¡È¾®°Ëâ½÷¡É¤³¤È¾®ÅÄè½ÇµÌò¤òËÙ¡¢Èà»á¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Ãæ¤ËÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¡¢ÅÜ¤êÇúÈ¯¤Î¿¹ºê°ÉÌò¤ò¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤¬±é¤¸¤ë¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê²ñÏÃ·à¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£ÌîÂ¼¼þÊ¿¡Êºù°æÍÛ²ðÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ëÂ¦¤ÈÄÉ¤¦Â¦¤È¤Î¹¶ËÉÀï¤Ë¥ê¥¢¥ë´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÉÔÎÑ¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤êÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºù°æÍÛ²ðÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
´ûº§¼Ô¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤ËºÊ¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉÔÎÑ¤ò¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤¡¢¡ÖÇ¯ËöÄ´À°ÃË¡×¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤ÇÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤ë¡¢ºÇÄã¤ÊÃËÀ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÂóºÈ¤ò¿´ÇÛ¤·Í§¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢ÃË¤Ã¤Ý¤¤¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤¿Í¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¤¿¤À¤Î¥É¥í¥É¥í¤ÎÉÔÎÑ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹ªÌ¯¤ÊÉÔÎÑ¤ò±£¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¡¢¤½¤ì¤òÊø¤½¤¦¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÄ©¤àÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿ÍÁÈ¤Î¹¶ËÉ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤êÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÂçÀ¾ÎéË§¡Ê¾¾ÅÄÌ¤ÆàÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡Ö´°Á´ÉÔÎÑ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤Æ½Å¤¿¤¯¥É¥í¥É¥í¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È·ÚÌ¯¤Ê²ñÏÃ·à¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï³§¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤äÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤É¤³¤«ÌÀ¤ë¤¯¡¢¾¯¤·ÄÁÌ¯¤Ê¿ÍÃ£¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾¾ÅÄÌ¤ÆàÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
Ì¤Æà¤ÏÀé½Õ¤È°É¤È°ì½ï¤Ë³¨²è¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖºÐ¤¬¾å¤Ç¤¹¡£34ºÐ¡£Ç¯Îð¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ã¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«³Ð¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤Ï¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê²µ½÷¤Ç¤¹¡£ÁÇÄ¾¤ÇÀµÄ¾¤Ê²µ½÷¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
³§ÍÍ¤Î1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤«¤¬²°¡¦²ì²°ÁÔÌé¡ÊÆâÌî¹ÒÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
¡Ö´°Á´ÉÔÎÑ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÆÈ¿È¤Ê¤Î¤Ç²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÌò¤âÆÈ¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¿È¤É¤³¤í¤«¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯Áá¤¯¼¡¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½ÆâÌî¹ÒÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
ÆâÌî¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âó¤Á¤ã¤óÍÛ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿ÍÁÈ¤Î´Ø·¸À¤È¤¤¤¦¤«¡¢3¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÎø°¦¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ëÆâÌî¤ò²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÆâÌî¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë²ó¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â!?¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤½¤Á¤é¤âÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À1Æü¤·¤«»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß3¿Í¤À¤±¤Î¥·¡¼¥ó¤·¤«»£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°ÅÄ¸øµ±¤µ¤óÌîÂ¼¼þÊ¿¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂçÊÑ³Ú¤·¤¯¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤â1ÏÃ1ÏÃ¤Û¤ó¤È¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¤É¤¦¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£ËÙÌ¤±ûÆà¡Ê¾®ÅÄè½ÇµÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
ºîÉÊ¤ÎÂêºà¤¬¡ÈÉÔÎÑ¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ø·¸ÃÍ¤ä¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤á¤Ð¿Ê¤à¤Û¤ÉÍ½´ü¤»¤Ì¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾®ÅÄè½ÇµÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
è½Çµ¤Ï°ì¸«¡¢¾®°ËâÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¤É¤³¤«ÎäÀÅ¤Ç¼þ¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë±Ô¤µ¤Î¤¢¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢è½Çµ¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤¬»þÀÞ³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
ÉÔÎÑ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢Í§Ã£¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤ÊÃæ¤Ç³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡Ê¿¹ºê°ÉÌò¡Ë
¡½¡½¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
ºîÉÊÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Ï±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤ò1ÈÖ¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿¹ºê°ÉÌò¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë°É¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿Ä¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤¬»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£°É¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎø°¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
ºÇ¶á¤ÎÉÔÎÑ¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òËè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£