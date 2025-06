回転寿司チェーン「スシロー」が展開する、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ。

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズに、ラーメン激戦区である大阪福島の人気店“ラーメン人生JET”が監修した「とろとろ濃厚鶏ラーメン」が期間限定で登場します!

「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ ”ラーメン人生JET”監修「とろとろ濃厚鶏ラーメン」

価格:460円(税込)〜

※店舗によって価格が異なります

販売期間:2025年6月11日(水)〜6月22日(日)

販売予定総数:36万食

※販売予定総数が完売次第終了

取扱店舗:全国のスシロー店舗

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

2014年4月から販売を開始し、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに100種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきたスシローの「ラーメン」

現在「日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知ってほしい」という想いから、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズが実施されています。

このシリーズでは、「食べログ」で高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修したラーメンをスシローで販売。

今回登場するのは、「食べログ」で点数3.77の高評価を獲得し、「食べログ ラーメン WEST 百名店」に6年連続、「食べログ ラーメン OSAKA 百名店」に2年連続選出されたラーメン激戦区である大阪福島の人気店“ラーメン人生JET”監修の「とろとろ濃厚鶏ラーメン」です!

今回、「ラーメン人生JET」監修のもと、スシローで販売される「とろとろ濃厚鶏ラーメン」は、鶏の旨みをベースにしたスープで、本家の濃厚で強いインパクトのある味を再現。

魚介の旨みやおろしニンニク、黒胡椒で鶏の旨みとのバランスを取って、味に締まりとアクセントを持たせています。

お寿司の締めにもおすすめの一杯です!

※食べログの点数は、2025年5月11日現在での点数です

※店舗によって価格が異なります

※お持ち帰り対象外

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

※写真はイメージです

監修店「ラーメン人生JET」について

ラーメン激戦区・大阪福島の根幹を築いた人気店のひとつの「ラーメン人生JET」

2010年の創業以来、進化を続ける看板商品の「鶏煮込みそば」は、鶏の旨みの力強さがリピートしたくなると評判の一杯。

その味を受け継ぎつつ、さらなる挑戦を続け、玉造にある2号店「ラーメン人生JET600」も高い人気を誇り、大阪ラーメンシーンを牽引し続けている人気店です。

「四つ葉そば」や「蛤そば」「煮干しそば」など、素材にこだわった一杯で2017年から「食べログ ラーメン EAST 百名店」に選出されている全国的な人気店です。

※写真はイメージです

ラーメンの名店監修の本格ラーメンが全国で楽しめる!

“ラーメン人生JET”監修の「とろとろ濃厚鶏ラーメン」は、2025年6月11日(水)より全国のスシローにて数量限定で販売されます。

