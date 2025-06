俳優・歌手チャン・グンソクと音楽プロデューサーBIG BROTHERによるダンスミュージックユニット・TEAM Hが、約7年ぶりとなる新曲「STILL IN MY DREAM」を11日にデジタル配信リリースする。俳優・歌手として近年も精力的に活動しているチャン・グンソクと、音楽プロデューサーBIG BROTHERによるTEAM Hは、ロックとエレクトロニックを融合させた重厚なサウンドと、2人の息の合ったパフォーマンスで支持を集めてきたユニット。

TEAM Hにとっては、同作は2018年のアルバム『Mature』以来の新作となる。表題曲「STILL IN MY DREAM」は、感性的なメッセージを冷たいビートの上に乗せた音楽的逆説を通じて、叙情性と冷静さが共存するTEAM Hならではの世界観を提示。カップリング曲「BURN IT UP」とあわせて、2曲を配信する。新曲の配信開始にあわせて、LINE MUSICでは再生キャンペーンを実施。期間中に「STILL IN MY DREAM」を再生し応募したユーザーの中から、抽選でメンバー直筆サイン入りのジャケット絵柄色紙が当たる特典が用意される(応募者全員にはジャケット写真画像をプレゼント)。再生対象期間は11日から17日まで。応募期間は11日から18日までとなっている。さらにTEAM Hは、来日公演『TEAM H [RIGHT NOW 2025]』を東京と大阪で開催。日程は、東京・豊洲PITで18日および19日、大阪・Zepp Osaka Baysideで7月22日および23日となっており、チケットは1万5000円(税込)となる。■公演情報『TEAM H [RIGHT NOW 2025]』東京・豊洲PIT6月18日(水)午後6時開場/午後7時開演6月19日(木)午後4時開場/午後5時開演大阪・Zepp Osaka Bayside7月22日(火)午後6時開場/午後7時開演7月23日(水)午後4時開場/午後5時開演