»²¹Í¿Í¡¢ÊÌÀ«À©ÅÙ¤Î¼Â¸½µá¤á¤ë¡¡½°±¡Ë¡Ì³°Ñ¡¢¿µ½ÅÇÉ¤âÈ¯¸À
¡¡ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÌ±Ë¡²þÀµ°Æ¤Ê¤É¤Î»²¹Í¿Í¼Áµ¿¤¬10Æü¡¢½°±¡Ë¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Æ¤È¡¢µìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤òË¡À©²½¤¹¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î°Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÌÀ«¿ä¿ÊÇÉ¤È¿µ½ÅÇÉ¤ÎÁÐÊý¤¬È¯¸À¡£·ÐÃÄÏ¢¤Î¼¡¸¶±Ù»Ò¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤Ï¿Í³Ê¤½¤Î¤â¤Î¡£¿¦¶È¿Í¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÊÌÀ«À©ÅÙ¤Î¼Â¸½¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡º§°ù»þ¤Ë²þÀ«¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÈ¾¤¬½÷À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¸¶»á¤ÏÀ¸¤¸¤ëÉÔÍø±×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËµìÀ«¤òÊ»µ¤¹¤ë¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¡£³¤³°¤Ç¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢Æþ¹ñ¤Ê¤É¤ÎºÝ¤ËÂ»ß¤á¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÉÔÊØ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¹ç¤Î¾®¸¶À®Ï¯Áí¹çÀ¯ºö¿ä¿Ê¶ÉÄ¹¤â¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁªÂòÀ©¤À¡£¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºî²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤ÏÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤òË¡À©²½¤¹¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¡£ÊÌÀ«¤Ï²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤È¤·¡Ö½¾Íè¤Î¡Ø²È¡Ù¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Âç¤¤ÊÀ©ÅÙ¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¾®Éý¤Ê½¤Àµ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£