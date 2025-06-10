ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡¢¥Ö¥í¥°Æâ¤Î¡Ö³°Íè¼ï¡×É½¸½¤òºï½ü¡Ö³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡À¼Í¥¡¦ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß¡Ê58¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô²á·ã¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³ºÅöÉôÊ¬¤òºï½ü¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ¸¶¤Ï8Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡ÖÆüËÜ¥¶¥ê¥¬¥Ë¤¬¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë³°Íè¼ï¤Ë¶ô¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¡¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÎÓ¸¶¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¢¨°ìÉô²á·ã¤ÊÉ½¸½¤È¤·ºï½ü¡×¤È³ºÅöÉôÊ¬¤òºï½ü¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿Í¤òÎã¤¨¤ë¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£(^^)¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£