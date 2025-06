LE SSERAFIM¡¦µÜÏÆºéÎÉ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÈÇúÇä¤ì¡É¤ÎÍ½´¶¡©ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¿©¤¹»Ñ¤Ë¡Öº£ÆüÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª¡ÚPHOTO¡Û

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、日本の人気商品を食べる姿が話題を集めている。

宮脇は6月10日、自身のインスタグラムを更新し、「i got the sauce so if you wanna try something different」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、日清の「カップヌードル シーフードヌードル」を食べる宮脇の姿が写っている。唇を尖らせて麺を冷ます様子が愛らしく、見る者の視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「私が日清ならCMに起用する!」「心臓が痛いくらい可愛い」「咲良もカップ麺を食べるんだ…」「シーフード今日の帰りに買います」といったコメントが寄せられた。また、「シーフードにはマヨネーズ!!」「シーフードにタバスコ入れるとめちゃくちゃ美味いから」といった“通な食べ方”をシェアする声も見られた。

(写真=宮脇咲良Instagram)

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、6月9日に日本4thシングル『DIFFERENT』のタイトル曲を先行公開した。新曲ステージは、6月12日・14日・15日に埼玉で開催される「2025 LE SSERAFIM TOUR “EASY CRAZY HOT” IN JAPAN」で初披露される予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM(ル セラフィム)のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE(アイズワン)のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。一方で、運動音痴な一面も。