【しまむら:「トムとジェリー」グッズ】 6月14日 発売予定 価格:869円~

しまむらは、「トムとジェリー」グッズを6月14日より発売する。価格はコインケースが869円など。

アニメ「トムとジェリー」85周年を記念したグッズがしまむらに登場。トム、ジェリー、タフィーといったキャラクター達が可愛くデザインされたTシャツ、トートバッグ、コインケースなどがラインナップされる。

オンラインストアでは同日15時より販売開始。オンライン限定でキャップとエコバッグも用意される。

商品ラインナップ

Tシャツ各種 1,639円 トートバッグ各種 1,969円 コインケース各種 869円 キャップ各種 1,419円(オンライン限定) エコバッグ各種 869円(オンライン限定)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.(s25)