Ì¾¸Å²°»Ô¤¬ÏÂ²ò¶â5600Ëü±ß»ÙÊ§¤¤¤Ø¡¡¼«»¦¤·¤¿Ãæ³Ø¶µ»Õ¤Î°äÂ²¤¬Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½
¼«»¦¤·¤¿Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Î°äÂ²¤¬¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢»Ô¤ÏÏÂ²ò¶â5600Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2016Ç¯12·î¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÎ©¤ÎÃæ³Ø¹»¤ÎÃËÀ¶µ»Õ¡ÊÅö»þ36ºÐ¡Ë¤¬¼«»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï¶µºà¤ÎÊÔ½¸¤äÉô³èÆ°¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢»þ´Ö³°¶ÐÌ³¤¬·î100»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«»¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌ³ºÒ³²¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²¤Ï»Ô¤¬ÃËÀ¶µ»Õ¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìó6900Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤ÏÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ÎÏÂ²ò´«¹ð¤Ë½¾¤¤¡¢ÏÂ²ò¶â5600Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¶µ»Õ¤ÎºÊ¤Ï¡ÖÀèÀ¸Êý¤Î¿¦Ì³ÆâÍÆ¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦ËÜÍè¤Î¶µ°é³èÆ°¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£