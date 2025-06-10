¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¤£!!¡×¤Ä¤ó¤¯¡é¡¢ºÊ¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡ªÁÇÅ¨¤Ê»Ò¶¡Ã£¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¤§¡Á¡ª¡×
¡¡¥Ï¥ï¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ê56¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¤§¡Á¡ª¡×ºÊ¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¤£!!¡×
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡ªµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é´Ý19Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢20¼þÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Þ¤¸¤Ç!?¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤©¡Á¡£¤Þ¤¢¡¢20Ç¯¤È¤â¤Ê¤ë¤ÈÀ¤´Ö¤Ï¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿·Á¯¤Ê´Ø·¸¤Ç²á¤´¤»¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊºÊ¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤Í¡£¾Ð¡Ë¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È´é½Ð¤·¡É¤·¤¿ºÊ¤ä¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¥±¡¼¥¿¥¤¿¨¤Ã¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤²æ¤¬»Ò¤¿¤Á¤â¡¢ºòÆü¤ÏµÇ°Æü¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¡¢»°¿Í¤È¤â¥±¡¼¥¿¥¤¤ò¤½¤³¤ËÃÖ¤¡¢¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇÛÎ¸¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¡ª²ÈÂ²¤¥¡Á¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ºÊ¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¤£!!¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤¼ ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡ªÁÇÅ¨¤Ê»Ò¶¡Ã£¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¤§¡Á¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÃ¶Æá¤µ¤Þ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¡¡ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡¢2006Ç¯6·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£08Ç¯4·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤È½÷»ù¡¢11Ç¯3·î¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¤§¡Á¡ª¡×ºÊ¡õ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Î¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤¼¤£!!¡×
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡ªµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é´Ý19Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢20¼þÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤Þ¤¸¤Ç!?¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤©¡Á¡£¤Þ¤¢¡¢20Ç¯¤È¤â¤Ê¤ë¤ÈÀ¤´Ö¤Ï¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿·Á¯¤Ê´Ø·¸¤Ç²á¤´¤»¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊºÊ¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤Í¡£¾Ð¡Ë¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡È´é½Ð¤·¡É¤·¤¿ºÊ¤ä¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ä¤ó¤¯¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¤¼ ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡ªÁÇÅ¨¤Ê»Ò¶¡Ã£¡ªºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ç¤¨¤§¡Á¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²»×¤¤¤ÎÃ¶Æá¤µ¤Þ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¡¡ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤ó¤¯¡é¤Ï¡¢2006Ç¯6·î¤Ë¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£08Ç¯4·î¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤È½÷»ù¡¢11Ç¯3·î¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£